Беременная MamaRika позировала обнаженной в объятиях мужа: эротическое фото

Известная украинская певица MamaRika взбудоражила воображение поклонников откровенной фотографией. Она позировала в объятиях мужа, который прикрыл ее обнаженную грудь.

Успешная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) совсем скоро станет мамой впервые. Однако звезда не перестает публиковать откровенные фото на личной странице. Новый снимок набрал более 30 тысяч лайков и множество комментариев.

Не менее горячее Настя Каменских в розовом бикини покаталась на сапборде в Турции: жаркое фото

MamaRika показала эротическое фото

Исполнительница позировала перед камерой с закрытыми глазами и легкой улыбкой. Черно-белый цвет фото добавлял особую атмосферу. Позади MamaRika сидел ее муж, Сергей Середа. Он нежно обнимал любимую со спины.

Певица предстала почти полностью обнаженной, засветив роскошное тело. Она лишь прикрыла спину и беременный животик тренчем. Пышную грудь ее муж прикрыл рукой.

MamaRika уложила волосы нежными локонами, собрав часть волос сзади. На лице она сделала легкий макияж с акцентом на глазах.



MamaRika с супругом / Фото из инстаграма звезды

В подписи к фото звезда написала о своих размышлениях касательно имени сына, который скоро появится на свет.

"Эта тема поднимается на высоких тонах у нас в семье уже долгое время, и все безрезультатно... У Сергея одни варианты, у меня другие – бабушки, дедушки, то вообще отдельная тема. Просто нам кажется это очень важно для кармы нашего карапуза, ведь как назовешь – так и будет, согласны? Имя мужчины должно быть сильным, нести конкретный посыл, давать уверенность в себе", – написала MamaRika.