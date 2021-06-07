Беременная Катя Осадчая отдыхает в Турции: пикантное фото в бикини

Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем отправилась в короткую командировку. Заодно супруги могут отдохнуть, поэтому отправились на пляж.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая и шоумен Юрий Горбунов вместе отправились в солнечную Турцию. Там они совмещают отдых с работой. Первым фото из командировки Катя Осадчая поделилась на личной странице.

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Пикантное фото Кати Осадчей

Знаменитость сделала фотографию на пляже на фоне невероятного пейзажа. Она сидела на песке спиной к камере, погрузив ноги в воду.

Катя Осадчая позировала перед объективом в купальнике, состоящий из черных трусиков и полосатого бюстгальтера. Соблазнительный образ звезда дополнила золотыми браслетами на руке и большими солнцезащитными очками.

Телеведущая собрала волосы в аккуратный низкий хвост, а лицо не подчеркнула косметикой. Так она в очередной раз похвасталась натуральной красотой.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды

"Идеальный понедельник", – подписала фотографию Осадчая. В комментариях подписчики соглашаются с ней и восхищаются горячим фото знаменитости: