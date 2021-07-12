Беременная Даша Квиткова рассказала, как часто они с Добрыниным занимаются сексом

Блогерша-миллионщица Даша Квиткова находится на последнем месяце беременности. Она родит сына со дня на день. Несмотря на это девушка не отказывается от близости с мужем Никитой Добрыниным.

Тему интима Даша Квиткова затронула неспроста. Почти две недели назад у нее были тренировочные схватки, а на днях отменила празднование Дня Рождения, потому что ее тело болит и ноет. Девушка мечтает как можно быстрее родить и стать легче. Так, фолловеры посоветовали ей заняться сексом, чтобы ускорить роды.

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Победительница "Холостяка" ответила, что "дети всегда сами решают, когда им появиться", и заверила, что секса у них с Никитой Добрыниным вдоволь.

За секс не волнуйтесь, он у нас каждый день. Физические нагрузки тоже были – переезд, коробки и все такое,

– написала блогерша.

Другие фанаты утверждают, что беременным нельзя заниматься сексом. "Дышать нельзя, есть тоже нельзя. Спать еще, говорят, нельзя в период беременности", – с юмором ответила Даша Квиткова.



Беременная Даша Квиткова / Фото з инстаграма блогерши

Добавим, что в свежем интервью, которое появилось в инстаграме блогерши из Черновцов, Даша Квиткова рассказывала, что за последние девять месяцев они с Никитой Добрыниным сумели разнообразить сексуальную жизнь.

"У нас фантазия очень разыгралась во время беременности. Потому что особо не подойдешь, не подползешь, поэтому было сложно, но интересно", – рассказывала победительница "Холостяка".

К тому же супруги любят экспериментировать. Самый экстремальный секс у них был в SPA, ресторане и автомобиле.