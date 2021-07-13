Беременная Cardi B устроила вечеринку в стиле Disney для 3-летней дочери: фантастические фото

Пока Cardi B не стала мамой во второй раз, всю себя она посвящает первенцу Калчер. На выходных девочке исполнилось 3 года. День рождения дочери рэперша отметила с невиданным размахом, устроив сказочную вечеринку в стиле Disney.

Накануне грандиозного празднования Cardi B вручила Калчер главный подарок – массивное колье с бриллиантами, стоимость которого оценивают в 150 тысяч долларов. Девочка была потрясена презентом и сразу примерила драгоценность.

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Правда, на вечеринку Калчер отправилась без колье. Неудивительно, что среди стомиллионной аудитории нашлись те, кто раскритиковал звездную мамочку за чрезмерную щедрость.

"Когда ваш ребенок хочет мороженого на ужин, вы даете ему мороженое на ужин? Мой ребенок слишком избалованный этими игрушками и супер образованный. Если мама и папа летают, то это делают их дети", – ответила Cardi B в твиттере.

Безусловно, это не все сюрпризы, которые ожидали Калчер в день рождения. Рэперша устроила для дочери вечеринку в стиле принцесс из мультфильмов Disney. Именинницу она нарядила в пышное розовое платье со шлейфом и бантом, а прическу довершила диадемой. Сама Cardi B надела похожий наряд, но со смелыми разрезами на груди.

Из роскошного особняка к месту празднования именинницу доставила карета, а дальше – пони. Огромный павильон украсили фантастическими декорациями – фотозоной, горками, игровыми площадками, гардеробной с платьями, а на заднем дворе обустроили территорию для домашних животных. Калчер и ее подруг развлекали принцессы из Disney.

Для гостей вечеринки подготовили множество экзотических блюд. На столе была башня из лобстеров, фрукты, сладости, шоколадный фонтан и многое другое. В конце празднования дочери Cardi представили огромный торт в пять ярусов в виде кареты.

Фото с вечеринки ко дню рождения дочери Cardi B

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