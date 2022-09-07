Мне стыдно за это, – Бедняков о поездках в москву, приглашения на "1 канал" и патриотизм

Ведущий Андрей Бедняков признался, что не пытается оправдаться за свои поездки в россию, и ему стыдно за это. Но у него есть несколько причин, почему он это делал. Впрочем, он подчеркнул, что всегда считал Крым и Донбасс украинским, а сам всегда болел за свое, родное.

После полномасштабного вторжения россии в жизни Андрея Беднякова многие вещи разделились на "до" и "после". До этого последние 8 лет ведущий часто ездил в москву на съемки, особенно когда это касалось проекта "Орел и решка", где он был ведущим. Сначала это шоу было на украинском канале "Интер", затем на MTV Russia (впоследствии канал "Пятница"), затем на "Новом канале". И когда он снова вернулся к работе с украинцами, он был очень счастлив, потому что, наконец, работал на своей земле.

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Он говорит, что искал работу по украинским каналам, но его туда никогда не брали. Возможно, нужно было иметь хорошие связи. Поэтому вместо этого он окружал себя или проукраинскими людьми или теми, кто против политики кремля. У него никогда не было комплекса неполноценности в стране-соседу, ведь там работало очень много украинцев, и они создавали классный, но российский продукт.

"Меня здесь никуда не брали, куда бы я ни шел. Никто не брал. А туда (в россию, – 24 канал) берут и платят огромные деньги. Если посчитать, от каких проектов и денег я отказался, я бы за этот период уже в любой точке мира купил себе четырехэтажный дом и большой сад, туда звали, а здесь мне всегда хотелось работать. Я хотел работать на "плюсах" – никто никогда не звал. Я не мог понять почему. Мне хочется работать здесь, дома но почему-то здесь ты не нужен. А мне очень хотелось", – рассказал Бедняков и добавил, что в начале 2014-го года "Первый канал" в россии предлагал ему вести 2 – 3 развлекательных проекта, но тот отказался. По его словам, на них он мог заработать около 350 тысяч долларов.

Комментировать действия своих коллег, оставшихся в россии (т.е. Регина Тодоренко), он не хочет. По мнению ведущей Рамины Эсхакзай, туда просто не прилетели бомбы, потому они, возможно, не до конца все осознали. Но Бедняков не принимает такую позицию.

Моя позиция не потому, что уничтожили мой Мариуполь. Вообще они прошли на мою территорию с оружием, уничтожать, убивать людей. Я не только говорю о моем Мариуполе. Любой город Украины – моя реакция была бы такой же. Тогда можно было сказать, почему мы продолжали ездить туда сниматься и продавать свои проекты. А вот сейчас что делают люди и почему не могут разорвать связи? Этого я не понимаю,

– добавил Андрей.

Стыдно ли за съемки в москве

На вопрос Рамины, стыдно ли ему за его съемки в россии последние 8 лет, и что он, что самая ведущая не восприняли оккупацию украинских земель как первые "сигналы", он ответил, что да, стыдно.

"У меня постоянно возникал этот вопрос. Стыдно ли мне за это? Да. Понимая сейчас, сколько там было таких "Z" и "V". Это меня не оправдывает, и я не пытаюсь это делать. Снимался? Мудак. Продавал? Мудак. Это правда?" Но у меня всегда была четкая позиция, и там ее все знали. Они знали, что для меня Крым – это Украина. Единственная ошибка, что я думал, что они (политики, – 24 канал) договорятся. Думал, что это цивилизованный мир, и рано или поздно все будет хорошо", – отметил Бедняков.

В итоге ведущий добавил, что причиной того, что он и многие его коллеги продолжали работать с россией было то, что тогдашние украинские власти делали недостаточно для осознания всей ситуации. Например, называя все события не войной, а АТО.