У неділю, 7 березня, вийшло гучне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі про королівську родину. На сенсаційні зізнання подружжя відреагував не тільки Букінгемський палац, а й батько Меган Томас Маркл. У них напружені стосунки, тому не дивно, що чоловік засудив доньку за резонансні заяви та спростував її слова по те, що члени монаршої сім'ї – расисти.

Гостем нового випуску ранкового шоу Good Morning Britain став батько Меган Маркл, який, як і люди по всьому світу, переглянув скандальне інтерв'ю доньки з чоловіком принцом Гаррі та виявив бажання публічно висловити своє враження від побаченого. Томаса Маркла відверто розчарувала розмова доньки з Опрою Вінфрі.

Важливо Королівська сім'я відреагувала на резонансне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл

Батько Меган Маркл прокоментував скандальне інтерв'ю доньки

Чоловік запевнив, що Гаррі та Меган завдали сильний удар королівській родині у вкрай непростий час. На його думку, парі потрібно було принаймні відкласти вихід інтерв'ю до одужання 99-річного принца Філіпа, який днями переніс операцію на серці та досі залишається в лікарні. Навіть після заяв доньки про психологічні проблеми він став на бік британської монаршої сім'ї. Батько Меган Маркл переконаний, що вона насправді не відчувала расистських проявів в палаці, а розмови про колір шкіри Арчі були несерйозними.

Я дуже поважаю королівську сім'ю і не вважаю їх расистами. Не думаю, що британці расисти. Питання про те, якого кольору буде дитина або наскільки темною буде його шкіра, швидше за все, просто чиєсь дурне запитання. Хтось просто сказав, не подумавши, але це не означає, що британці – расисти,

– наголосив Томас Маркл.

У розмові з Опрою Вінфрі Меган Маркл зізналась, що сумує через те, що втратила батька, дитину та ледь не позбулась свого імені. Томас Маркл наголосив, що сто разів вибачався за викривальне інтерв'ю, яке дав два роки тому, однак ніколи не отримував відповідей ані від доньки, ані від зятя. Він пояснив, що досі спілкується з журналістами лише тому, щоб достукатися до Меган.

"Я буду продовжувати спілкуватися зі ЗМІ, поки вони не поговорять зі мною. Коли вони вирішать поговорити зі мною, я перестану розмовляти з пресою. Я хотів би вибачитися за те, що зробив, але це було два роки тому. І я намагався це виправити. Річ у тому, що вона мене не втратила. Я завжди був би поруч з нею. Я ніколи не переставав любити свою дочку", – розповів Томас Маркл.

Він додав, що зараз вони живуть в 70 милях одне від одного, а подружжя знає його адресу. Так, чоловік вірить, що рано чи пізно вони будуть збиратися разом як сім'я, і він врешті-решт побачить свого онука Арчі.