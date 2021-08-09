Без масок и соблюдения дистанции: скандальный Баста выступил в Одессе

Скандальный российский рэпер Баста выступил в Одессе. 8 августа он собрал аншлаг в одном из ночных клубов. На концерт любителя страны-агрессора пришло немало людей, которые были без защитных масок на лицах и не придерживались социальной дистанции.

"Кримнашист" в очередной раз приехал в Украину. Удивительно то, что концерт российского исполнителя, который активно гастролирует в стране-агрессоре, посетили сотни украинцев.

Смотрите также Ани Лорак едет в Одессу: любительница России заявила, что скучает по Украине

Концерт Басты в Одессе

Рэпер выступил в популярном одесском клубе Ibiza. Перед входом в клуб была очередь при запуске людей внутрь. Все присутствующие были без защитных масок на лицах, а также не соблюдали социальную дистанцию. Такая же ситуация была и после начала концерта.

На личной странице в инстаграме россиянин опубликовал видео с концерта. На нем видно толпу фанатов и полное отсутствие соблюдения карантинных ограничений.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети отмечают, что на концертах Басты коронавирус "исчезает". Фанаты оставляют в его адрес приятные слова и благодарят за выступление. Но есть и те, кто вспоминает о гастролях исполнителя в России.

"К украинцам приехал. В России концерты запрещены".

"Что там по коронавирусу? Все, кто на концерте, вакцинированы?"

"Спасибо за концерт, было прекрасно!"

"Как тебя пустили в Украину?"

"Странно, почему вас до сих пор пускают в Украину? Вы же, вроде, убежденый "кримнашист"?"