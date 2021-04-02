Американська акторка Торі Спеллінг виховує 5 дітей, втім, її нове фото з інстаграму натякає на шосту вагітність зірки. Провокативне фото вона опублікувала 1 квітня, що наштовхнуло усіх на думки, що акторка жартує.

47-річна знаменитість із серіалу "Беверлі-Гіллз" постала на фотографії в кроп-топі білого кольору та довгому халаті. Нижню білизну вона вирішила не одягати, а натомість продемонструвала усім круглий живіт, який вона притримувала. Її довге волосся було красиво підкрученим, а обличчя підкреслене виразним макіяжем.

До слова Гіларі Дафф показала новонароджену донечку через тиждень після домашніх пологів

"Номер 6", – лаконічно підписала фото Торі.



Торі Спеллінг вшосте вагітна? / Фото з інстаграму Торі Спеллінг

Реакція мережі

Чимало зірок та фанатів втішились радісній новині, але коментар зірки телебачення Джеффа Льюїса спричинив ще більший ажіотаж та вподобання підписників: "Це першоквітневий жарт такий?" – запитав чоловік, але відповіді від Спеллінг так і не отримав.

"Я дійсно сподіваюся, що ви не використовуєте вагітність як першоквітневий жарт, враховуючи, що так багато жінок хочуть мати хоча б одну дитину. Ви були благословенні п'ятіркою, будь ласка, проявіть співчуття і розуміння. Жартувати тут не потрібно!";

"Я дуже сподіваюся, що це правда, в такому випадку вітаю! Якщо це першоквітневий жарт, тоді це надзвичайно поганий тон";

"Це не найкращий жарт для 1 квітня";

"Якщо це першоквітневий жарт, то він вкрай неприємний для всіх тих жінок, у яких трапляються викидні".

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Але деякі з фанатів вірять, що акторка справді знову стане матусею і надіслали їй чимало привітань:

"Вітання! Це справді сталось?";

"Найкращі новини за сьогодні! Я така щаслива за вас";

"Вітання матусі!";

"Чудова і неймовірна мама" – писали деякі з фанатів.

Що відомо про особисте життя Торі Спеллінг?