Автомат мне не дали, – Женя Галич нарушил молчание и рассказал, чем занимается во время войны

Лидер группы O.Torvald на время вторжения России переехал из Киева во Львов. Мужчина дает концерты и занимается волонтерством. Говорит, что вступить в ряды военных ему не удалось.

Мужчина признался, что не рассказывал о своей жизни в течение последнего месяца из-за элементарного отсутствия желания. Однако сейчас чувствует, что пришло время. Он рассказал, что его семья в относительной безопасности, а сам пытается делать все, чтобы быть полезным стране.

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Автомат мне не дали… И я (думаю, как и большинство мужчин, у которых не получилось призваться) чувствую себя "не полезным". Корю себя за то, что недостаточно делаю, не все выходит, как говорится "не у дел". Но мой "комбат" сказал не выделоватся и помогать тем, чем могу,

– говорит исполнитель.



Женя Галич волонтерит во Львове / Фото с инстаграмма певца

По его словам, он использует все свои связи, навыки, знакомства и медийность. Не всегда получалось, но кое-что давало положительные результаты, говорит Галич. Ему с друзьями удалось многое купить, доставить, перевезти и расселить людей, перевести за границу, собрать немало денег и другое.

"Все мы учились быть полезными. Ошибались, отчаивались, опускались руки, но как только удавалось – загорались снова! Особенно мотивирует благодарность от ребят из ВСУ, ТрО и других подразделений, до которых доходят "нештяки". Но мне казалось, что постить результаты – позерство! Но понимаю, что это мотивирует всех помогать и быть полезными, даже если вы не с оружием", – добавил исполнитель и отметил, что продолжит свою волонтерскую работу.



Женя Галич волонтерит для украинских бойцов / Фото из инстаграмма певца

Отметим, что лидер O.Torvald дал уличный концерт с Сашей Чемеровым на Площади Рынок во Львове в рамках международного марафона Save Ukraine – #StopWar.