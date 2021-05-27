Команда австралійської версії шоу "Холостячка" наважилася на безпрецендентний крок. Вперше за всю історію проєкту кохання під прицілами камер шукатиме бісексуалка Брук Блуртон. Так, кастинг проводитимуть між чоловіками та жінками. Зйомки стартують вже в червні.

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Представники "Холостячки" в Австралії наголошують, що всіх людей різного походження та культури об'єднує одна спільна риса – прагнення бути коханими. Тому вони дають можливість дівчині обирати між чоловіками та жінками. Сама ж героїня реаліті сподівається на чутність учасників.

Можливості обрати свою людину, яку я хочу бачити у своєму житті – це справді унікальний та особливий досвід. Моя ідеальна людина – це та, яка любить мене справжню. Я так схвильована, сподіваюся, нарешті знайду ту людину, на яку чекала,

– поділилася Брук Блуртон.

Вперше головною героїнею шоу "Холостяка" стала представниця ЛГБТ-спільноти, яка не приховує свою сексуальну орієнтацію. Додамо, у квітні цього року учасник американського "Холостяка" Колтон Андервуд оголосив про свою гомосексуальність.

Він зізнався, що "почувався іншим" з 6 років, однак соромився визнавати, що чоловіки приваблюють його більше. Знаменитість публічно вибачався перед дівчатами, які боролися за його серце, та переможницею Кессі Рендольф, з якою намагався побудувати стосунки після проєкту.