Австралия не поедет на Евровидение-2021

О том, что Монтеля не сможет представить страну в Нидерландах, а выступит лишь "в записи", сообщил редактор-исполнитель SBS и глава австралийской делегации на Евровидении Джош Мартин. По его словам, из-за карантинные условия возникло множество трудностей, чтобы добраться из одной страны в другую.

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"Это очень разочаровывает, особенно певицу Montaigne. Но если мы чему-то научились за последний год, так это того, что у нас достаточно хорошо получается корректировать и изменять наши планы в тех условиях, которые предлагает современный мир. Все мы будем соревноваться, и мы планируем показать очень особенное и эпическое шоу ", – заявил Джош Мартин.

Он также поблагодарил артистке и Европейском вещательном союзе "за постоянную поддержку участия Австралии в мероприятии, а также за их приверженность фоне проблем, связанных с COVID-19". Представитель SBS добавил, что на Евровидение-2021 презентуют живое выступление артистки, предварительно записан на видео.

Реакция артистки Montaigne

В свою очередь певица Montaigne отметила, что ей очень грустно, что она уже 2 года подряд не сможет участвовать в Евровидении.

Несмотря на это разочарование, возможность участвовать и соревноваться в Евровидении два года подряд – огромная привилегия. Мне удалось представить две песни, которыми я горжусь и которые много значили для людей. Я до сих пор в восторге от того, что могу представить песню Technicolor в этом году, в какой бы форме ни был мой последний выступление! Это такое хорошее праздник, даже пандемия не может усыпить его,

– сообщила певица Монтень.

Montaigne – Technicolor: смотреть видео онлайн

Что известно о Евровидении-2021: