Артем Пивоваров рассказал о оставшихся в оккупации родных: "Не могу держать связь"

Украинский музыкант Артем Пивоваров признался, что его родственники живут в одном из городов под оккупацией. Он рассказал, удается ли держать с ними связь.

Еще в первый день полномасштабной войны русские военные вошли в Волчанск. Это родной город Артема Пивоварова.

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Артем Пивоваров о родственниках в оккупации

Музыкант рассказал, что в Волчанске остались его родственники. Он не имеет с ними связи, но думает, что все хорошо.

В первый день я узнал, что в Волчанск вошли войска России. К сожалению, у меня нет большого количества достоверной информации, потому что не могу держать связь со своими близкими. Но я знаю, что с ними все хорошо. Все, что могу сказать,

– поделился Пивоваров.

Артем добавил, что, к счастью, в Волчанске не такая плохая ситуация, как было с Бучей и другими городами Киевской области. Он поделился, что ситуация вроде бы более стабильная, а с гражданскими ведут себя вроде бы нормально.

Артем Пивоваров о маме

, 4 мая колонна автомобилей с мирными людьми хотели покинуть временно оккупированный Волчанск. Но российские войска обстреляли машины – впоследствии обнаружили 6 поврежденных автомобилей и 4 сгоревших тела.

Мама исполнителя работает медиком. Она продолжает оставаться в городе и работать там, что очень угнетает артиста.

"Да, она работает. Это все, что я могу сказать, потому что очень за них переживаю. И я не могу с ними поддерживать нормально связь. Мы даже не можем совершить один единственный звонок. Не ехать была позиция мамы, мы на эту тему много общались. Но сейчас, к сожалению, вообще нет возможности уехать", – признался он.

Заметим, что Артем Пивоваров рассказывал о маме еще в первые дни войны, когда обращался к россиянам. "В моем родном городе Волчанске взорвано 2 моста, а моя вечно сияющая в такт солнцу, молодая мама, по долгу своей службы, как медицинский работник, должна принимать раненых людей в больнице. Мы не хотим войны, но мы и не хотим помощи. Мы независимая страна уже 30 лет и мы будем отстаивать свою позицию! Пусть услышит весь мир", – говорил тогда артист.