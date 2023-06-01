Арсен Мирзоян ответил на слухи о разводе и признался, изменял ли жене

Музыкант Арсен Мирзоян высказался по поводу слухов о его разводе с Тоней. Артист признался, что не понимает, откуда они берутся.

Сейчас Тоня Матвиенко находится на Украине – ездит с концертами по городам. Но до возвращения домой звезда жила в Великобритании, поэтому находилась в постоянной разлуке с мужем.

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Арсен Мирзоян о слухах о разводе

Арсен Мирзоян опроверг все слухи о разводе и добавил, что даже не было повода для этих сплетен. Реагировать на упреки желтой печати ему не хотелось.

Я вообще не понимаю, откуда они берутся. Понимаешь, официальные СМИ этого не писали, поэтому как-то рефлексировать на желтуху желания не было. Типа, записывать опровержения… Менеджер Тони даже смеялся и говорил: "Слушай, пусть тебе плывут сплетни, оно свое дело делает",

– поделился артист.

Музыкант добавил, что отношения с Тоней из-за вторжения очень изменились, к тому же – к лучшему: "Отношение друг к другу, что действительно ценно, скажем... Любовь усилилась. Плюс шоу-бизнес непростая штука, она затягивает. Стали легче ко всему относиться".

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Изменил ли Мирзоян

Арсен Мирзоян также поделился, что если бы изменил жене, то не признавался бы об этом. "Конечно, нет. Не надо этого говорить. У меня даже такая песня есть. Если правда есть боль - помолчи". Но сам артист заверил, что этого в браке не было.

Мы с Тосей постоянно об этом говорим. Она может пересматривать мои переписки с кем-то, она мне так и говорит: "Мне заподозрила вот эта персона". Мы с ней тогда разговариваем,

– заметил певец.

Заметим, Тоня Матвиенко в свою очередь рассказывала, что не сомневается в мужчине

. Но измену она бы простить не смогла. "Это так жестко. Такая измена не физическая, а в духовном смысле. Если бы со мной так поступил мужчина, я бы здесь умерла от разрыва сердца", – говорила звезда.