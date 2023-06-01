Арсен Мирзоян ответил на слухи о разводе и признался, изменял ли жене
Источник:"Слава +"
Музыкант Арсен Мирзоян высказался по поводу слухов о его разводе с Тоней. Артист признался, что не понимает, откуда они берутся.
Сейчас Тоня Матвиенко находится на Украине – ездит с концертами по городам. Но до возвращения домой звезда жила в Великобритании, поэтому находилась в постоянной разлуке с мужем.
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Арсен Мирзоян о слухах о разводе
Арсен Мирзоян опроверг все слухи о разводе и добавил, что даже не было повода для этих сплетен. Реагировать на упреки желтой печати ему не хотелось.
Я вообще не понимаю, откуда они берутся. Понимаешь, официальные СМИ этого не писали, поэтому как-то рефлексировать на желтуху желания не было. Типа, записывать опровержения… Менеджер Тони даже смеялся и говорил: "Слушай, пусть тебе плывут сплетни, оно свое дело делает",
– поделился артист.
Музыкант добавил, что отношения с Тоней из-за вторжения очень изменились, к тому же – к лучшему: "Отношение друг к другу, что действительно ценно, скажем... Любовь усилилась. Плюс шоу-бизнес непростая штука, она затягивает. Стали легче ко всему относиться".
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Изменил ли Мирзоян
Арсен Мирзоян также поделился, что если бы изменил жене, то не признавался бы об этом. "Конечно, нет. Не надо этого говорить. У меня даже такая песня есть. Если правда есть боль - помолчи". Но сам артист заверил, что этого в браке не было.
Мы с Тосей постоянно об этом говорим. Она может пересматривать мои переписки с кем-то, она мне так и говорит: "Мне заподозрила вот эта персона". Мы с ней тогда разговариваем,
– заметил певец.