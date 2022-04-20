Arm Ukraine Now: знаменитости приобщаются к мировому флешмобу в поддержку армии

По миру распространяется глобальный флешмоб Arm Ukraine Now. К нему приобщаются все, кто поддерживает Украину.

Весь мир поддерживает Украину. Об этом свидетельствует и новый глобальный флешмоб Arm Ukraine Now.

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Мировой флешмоб в поддержку армии Arm Ukraine Now

Знаменитости и просто люди, поддерживающие Украину, призывают вооружить наше государство. Ведь украинским военным не хватает тяжелого оружия, чтобы защищаться от врага.

Флешмоб Arm Ukraine Now запустил 15 апреля ряд украинских организаций из разных стран мира. К нему уже присоединяются люди из Украины, США, Польши, Германии, Великобритании и других стран.

Среди этих людей есть и знаменитости:

номинантка на премию "Оскар" Вера Фармига,

вокалист и основатель американской группы Gogol Bordello Евгений Гудзь,

голливудская актриса Иванна Сахно,

модель Алина Байкова,

украинская певица Руслана Лыжичко,

Алина Паш,

"KAZKA" и другие.

Звезды, поддержавшие Украину / Фото из фейсбука Генштаба ВСУ и инстаграма

Как присоединиться к флешмобу

Звезды призывают присоединяться к флешмобу и поддерживать Украину. Чтобы присоединиться к нему, нужно: