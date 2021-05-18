У світовому шоу-бізнесі ще на одну зіркову сім'ю стало більше. Аріана Гранде та її обранець таємно одружилися, тримаючи цю подію якомога далі від сторонніх очей.
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Аріана Гранде вийшла заміж
Представник співачки розповів, що церемонія відбулася в будинку подружжя в Монтесіто, що в штаті Каліфорнія. Закохані люблять те місце і проводять там багато часу. Саме тому пара вирішила влаштувати душевне святкування саме в тому будинку.
Вони одружилися. Це було крихітне та інтимне весілля. Серед гостей було 20 людей. Кімната, де відбувалася довгоочікувана церемонія, була сповнена щастям і любов'ю,
– розповів представник Аріани Гранде.
Наразі новоспечене подружжя не публікує світлини з весілля. Сама співачка ще жодним чином не прокоментувала свій шлюб.
Заручини Аріани Гранде та Далтона Гомеса
- Про заручини з 25-річним агентом з елітної нерухомості Аріана оголосила наприкінці грудня 2020 року.
- Зірка показала коштовну каблучку, сфотографувавшись в автомобілі. Гомес вручив коханій перстень з діамантами та перлиною, який оцінюють в 350 тисяч доларів, що дорівнює майже 10 мільйонам гривень.
- Гранде не розсекретила, де і як саме обранець освідчився їй, однак поділилася зворушливими фотографіями з заручин.