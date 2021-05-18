У світовому шоу-бізнесі ще на одну зіркову сім'ю стало більше. Аріана Гранде та її обранець таємно одружилися, тримаючи цю подію якомога далі від сторонніх очей.

Читайте також Скромне та інтимне: яке весілля планує Аріана Гранде

Аріана Гранде вийшла заміж

Представник співачки розповів, що церемонія відбулася в будинку подружжя в Монтесіто, що в штаті Каліфорнія. Закохані люблять те місце і проводять там багато часу. Саме тому пара вирішила влаштувати душевне святкування саме в тому будинку.

Вони одружилися. Це було крихітне та інтимне весілля. Серед гостей було 20 людей. Кімната, де відбувалася довгоочікувана церемонія, була сповнена щастям і любов'ю,

– розповів представник Аріани Гранде.

Наразі новоспечене подружжя не публікує світлини з весілля. Сама співачка ще жодним чином не прокоментувала свій шлюб.

Заручини Аріани Гранде та Далтона Гомеса