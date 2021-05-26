Пів години тому 27-річна американська співачка Аріана Гранде опублікувала перші фото з таємного весілля та оголосила дату церемонії. Вона офіційно стала дружиною агента з елітної нерухомості Далтона Гомеса 15 травня 2021 року!

До теми Аріана Гранде таємно вийшла заміж

Зворушливі весільні фото підтвердили інформацію інсайдерів про те, що весілля знаменитості було скромним. Закохані обмінялися обітницями та влаштували романтичну фотосесію просто у вітальні будинку Аріани Гранде в Монтесіто, штат Каліфорнія.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Новина доповнюється...