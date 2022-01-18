Архивные коллекции и личные вещи основателя: в музеях Парижа пройдут выставки Yves Saint Lauren

По случаю юбилея бренда Yves Saint Lauren в Париже пройдет серия из 6 выставок, посвященных старым коллекциям и самому художнику. Посетители смогут увидеть уникальные платья 1965-1966 годов, экспонаты появятся в Музее современного искусства, Лувре, Центре Помпиду, музеях Орсе, Ива Сен-Лорана и Пикассо.

Модный дом Yves Saint Laurent, 29 января 2022 года, в рамках празднования 60-летия бренда инициирует проведение выставок в ведущих музеях города.

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Где пройдут выставки:

Музей современного искусства;

Лувр;

Центр Помпиду;

музей Орсе;

музей Иво Сен-Лорана;

центр Пикассо.

Мы думали, что невозможно убедить такое количество музеев согласиться на нашу идею, но все они были искренне заинтересованы. Это первый случай, когда столько музеев работают вместе над одним проектом,

– сказал куратор выставки Муна Мекуар.

В Центре Помпиду посетители смогут увидеть знаменитое платье Saint Laurent Mondrian, созданное для коллекции осень-зима 1965-1966 годов. Оно будет выставлено ​​рядом с картиной Пита Мондриана, вдохновившей дизайнера на эскиз.



Легендарное платье YSL Mondrian/Medium

Гости Musée d'Orsay узнают о связи Сен-Лорана с Марселем Прустом и о том, как идеи гендера и сексуальности повлияли на стиль YSL. В Лувре можно будет узнать, как золото и драгоценности побуждали дизайнера к декоративному искусству.



Произведения искусства, вдохновлявшие Сен-Лорана/ L'officel

Музей Ива Сен-Лорана в свою очередь покажет его жизнь за кулисами моды. Там выставляют личные предметы дизайнера, которые он использовал для создания коллекции. Выставка продлится до мая 2022 года.