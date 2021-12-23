Арестовали звезду фильма "Один дома": в чем его обвиняют
Источник:The Daily Mail
Американского актера Девина Ретрея арестовала полиция штата Оклахома. Звезду фильма "Один дома" обвинили в домашнем насилии.
Американский актер и музыкант Девин Ретрей прославился в подростковом возрасте благодаря 1 и 2 части лент "Один дома". Но на днях он снискал недобрую славу из-за обвинений в домашнем насилии.
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Звезду "Один дома" арестовали
22 декабря полиция штата Оклахома арестовала Девина Ретрея. Но впоследствии его отпустили под залог размером 25 тысяч долларов.
В полицию обратилась девушка актера. Она заявила, что знаменитость избил ее и пытался задушить. Сам Девин Ретрей все отрицал и сказал, что не нападал на возлюбленную.
Девин Ретрей в фильме "Один дома" / Фото из инстаграма звезды
Что было накануне
- Пара вроде бы серьезно поссорилась несколькими днями ранее после фестиваля OKC Pop Christmas Con. Девин вместе с любимой поселились в отеле Оклахома-Сити, где все и произошло.
- Актер якобы толкнул девушку на кровать и начал ее душить со словами: "Вот как ты умрешь". Она вырвалась из рук Ретрея, но после этого мужчина сильно ее ударил, из-за чего девушка получила травмы.
- У девушки синяки на груди, под левым глазом, а также следы над губой и под правым глазом.