Аншлаг и песни на украинском: гастролерша Ани Лорак дала сольный концерт в Одессе

Украинская певица Ани Лорак, которая после событий 2014 года уехала в Россию, впервые за семь лет выступила на Родине. Ее сольник состоялся в одесском ночном клубе Itaka. Несмотря на то, что возвращение гастролерши возмутило сеть, мероприятие состоялось без беспорядков.

Скандальную Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) принял ночной клуб на Аркадии, который успел запятнать репутацию из-за приглашения российских артистов. Все билеты на концерт были распроданы заранее, поэтому гастролерша собрала аншлаг. К слову, чтобы услышать ее вживую, зрители отдали немало – от 900 до 7500 гривен.

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"Полный зал! Солдаут! Вся Украина сегодня в Одессе. Я счастлива провести этот вечер с вами", – написала Ани Лорак перед выходом на сцену.

На удивление, концерт прошел без провокаций и беспорядков. Неизвестно, что на этот раз остановило активистов – многочисленные экипажи полиции или угрозы организатора Вознюка "воевать за русский" и "гнать нациков".

Неизвестно, что на этот раз остановило активистов – многочисленные экипажи полиции или угрозы организатора Вознюка "воевать за русский" и "гнать нациков". Со сцены Ани Лорак признавалась в любви к украинским фанам и не прекращала благодарить их за "долгожданную" встречу.

Концерт любительницы России продолжался около полутора часов.

В Itaka Beach Club она выполнила не только российские, но и украинские хиты – "Без тебе", "Розкажи", "Мрій про мене, мрій".

– "Без тебе", "Розкажи", "Мрій про мене, мрій". После концерта Ани Лорак встретилась с украинским фан-клубом, который "верно ждал" ее и задарил подарками.

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые, родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам,

– эмоционально заявила Ани Лорак.

В отличие от Светланы Лободы, артистка не называла Украину родной и ни за что не оправдывалась. Возможно, она сделает это во вторник, 17 августа, во время второго сольного концерта в одесском клубе Itaka.

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Видео с концерта Ани Лорак в Одессе

Напомним, перед Ани Лорак в Украине гостила не меньшая любительница России Светлана Лобода. Она выступила в одесском клубе Ibiza Beach Club, а со сцены говорила об украинских корнях и ошибках, которые надо прощать.