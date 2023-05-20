Анна Саливанчук получила орден "Честь Отчизны": ей упрекают, что награда куплена

Украинскую актрису и жену нардепа от "Слуги народа" Анну Саливанчук наградили украино-французским орденом Королевы Анны. Она похвасталась им в инстаграме, но в комментариях написали, что отличие куплено.

Орден Королевы Анны "Честь Отчизны" Анне Саливанчук вручили за добросовестное служение Украине. Если актриса Наталка Денисенко обрадовалась, потому что коллега "столько сделала для детских домов", то подписчики отреагировали неоднозначно.

Читайте также Решетник резко ответил на критику из-за поездки в Рим: "Я не политик, который должен скрываться"

Анна Саливанчук ответила на критику за орден Королевы Анны

В комментариях звезде ситкома "Однажды под Полтавой" забросили: "Сейчас этими купленными наградами уже никого не удивишь". Поэтому Анне Саливанчук пришлось объяснять, что международным орденом ее отметили за творческую деятельность во время войны, за постоянное сбор средств и донаты, за помощь детским домам. Об этом якобы мало кто знает, ведь актриса редко освещала свою благотворительность в соцсетях.

Вы скажете, что я такого делала, я скажу: делала много творческих вечеров, и собирала деньги, и на протяжении всей войны помогала детским домам и приютам для животных. Очень редко освещала это в своих соцсетях, потому что делала это не для того, чтобы кичиться, а для того, чтобы были счастливые дети,

– объяснила Анна Саливанчук.

Кстати, в приложении к ордену говорится, что Анну Саливанчук наградили за "ежедневную высокопрофессиональную кропотливую работу, поддержку экономики страны, оказание благотворительной помощи в это трудное для страны время, высокое национальное достоинство и добросовестное служение на благо народа Украины".

Анна Саливанчук объяснила за орден / Фото из инстаграм-сторис актрисы