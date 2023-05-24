"Начались осложнения": Анна Тринчер перенесла концерты из-за проблем со здоровьем
Источник:Анна Тринчер
Украинская певица Анна Тринчер перенесла свой тур из-за проблем со здоровьем. 22-летняя артистка призналась, что имеет осложнения после операции и нуждается в восстановлении.
Речь идет об операции по удалению четырех зубов мудрости, которую Тринчер перенесла в апреле. Звезда теперь имеет определенные осложнения.
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Поэтому Анна Тринчер была вынуждена на месяц перенести первые три концерта – в Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком. Они должны были состояться в начале июня, но звезда выступит в этих городах в июле.
Мы пообщались с командой и решили немного сместить даты первых концертов тура. Это для того, чтобы я смогла восстановить свои силы… В таком состоянии врач сказал мне лежать, потому что это воспалительный процесс и влияет на организм,
– объяснила певица.
Анна Тринчер переносит концерты из-за проблем со здоровьем / Скриншот
По ее словам, она не хочет "забросаться" обезболивающими, потому и переносит тур. "Я, конечно, сильная женщина и могу выдержать все, но тоже хочу полностью восстановиться от сверхсложной операции, после которой у меня начались осложнения, к сожалению", – написала она.
В Instagram Анна Тринчер обнародовала обновленный график своих концертов. "Спасибо за понимание, все билеты хранятся!" – добавила она. Ее тур по городам Украины состоится с 9 июня по 15 июля.
Тринчер перенесла тур: обновленные даты
- 9 июня – Луцк
- 10 июня – Житомир
- 11 июня – Ровно
- 12 июня – Черновцы
- 19 июня – Винница
- 20 июня – Одесса
- 25 июня – Львов
- 12 июля – Ужгород
- 13 июля – Ивано-Франковск
- 15 июля – Хмельницкий
К слову, в конце апреля Ани Тринчер сделали операцию – ей удалили 4 зуба мудрости. После процедуры у певицы несколько разбухла нижняя часть лица. Артистка долго была с опухшим лицом и говорила, что не ожидала себя такой увидеть.