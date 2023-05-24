"Начались осложнения": Анна Тринчер перенесла концерты из-за проблем со здоровьем

Украинская певица Анна Тринчер перенесла свой тур из-за проблем со здоровьем. 22-летняя артистка призналась, что имеет осложнения после операции и нуждается в восстановлении.

Речь идет об операции по удалению четырех зубов мудрости, которую Тринчер перенесла в апреле. Звезда теперь имеет определенные осложнения.

Интересно Блогер Волошин признался, сколько зарабатывает, донатит ли на ВСУ и как делит бюджет с Анной Тринчер

Поэтому Анна Тринчер была вынуждена на месяц перенести первые три концерта – в Ужгороде, Ивано-Франковске и Хмельницком. Они должны были состояться в начале июня, но звезда выступит в этих городах в июле.

Мы пообщались с командой и решили немного сместить даты первых концертов тура. Это для того, чтобы я смогла восстановить свои силы… В таком состоянии врач сказал мне лежать, потому что это воспалительный процесс и влияет на организм,

– объяснила певица.



Анна Тринчер переносит концерты из-за проблем со здоровьем / Скриншот

По ее словам, она не хочет "забросаться" обезболивающими, потому и переносит тур. "Я, конечно, сильная женщина и могу выдержать все, но тоже хочу полностью восстановиться от сверхсложной операции, после которой у меня начались осложнения, к сожалению", – написала она.

В Instagram Анна Тринчер обнародовала обновленный график своих концертов. "Спасибо за понимание, все билеты хранятся!" – добавила она. Ее тур по городам Украины состоится с 9 июня по 15 июля.

Тринчер перенесла тур: обновленные даты

9 июня – Луцк

10 июня – Житомир

11 июня – Ровно

12 июня – Черновцы

19 июня – Винница

20 июня – Одесса

25 июня – Львов

12 июля – Ужгород

13 июля – Ивано-Франковск

15 июля – Хмельницкий

К слову, в конце апреля Ани Тринчер сделали операцию – ей удалили 4 зуба мудрости. После процедуры у певицы несколько разбухла нижняя часть лица. Артистка долго была с опухшим лицом и говорила, что не ожидала себя такой увидеть.