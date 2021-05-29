Теперь есть только мы, – Анна из "Холостяка-11" прокомментировала отношения с Михаилом

28 мая в пост-шоу 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" главный герой Михаил Заливако рассекретил, что после телевизионного финала остался со своей избранницей Анной Богдан. После этого девушка обнародовала несколько кадров с любимым.
11 сезон "Холостяка" закончился, однако обсуждения вокруг него не утихают до сих пор. После пост-шоу в сети бурлят разговоры вокруг высказываний девушек, а также отношений пары, которая сложилась в финале.
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Анна Богдан об отношениях с Михаилом Заливакою
После того как влюбленные наконец рассекретили, что остались вместе после финала, Анна сразу же обнародовала несколько романтических кадров с Михаилом.
Пара позировала в квартире, которую арендует в Киеве. В эфире пост-шоу Заливако рассказал, что уже через неделю после финала они начали жить вместе. Мужчина переехал из Харькова в столицу.
На фотографиях, которые распространила девушка, она и Михаил позировали в коридоре перед зеркалом. Влюбленные одеты в спортивную одежду и невероятно счастливы. На лицах обоих сияет улыбка. Также на одном из фото видно домашнего любимца Заливаки – котика Бублика.
"Теперь есть только мы", – с нежностью написала Анна в публикации.
Для просмотра всех фото листайте справа:
В комментариях подписчики Анны оставляют приятные слова и поздравления в адрес звездной пары.
- "Очень хорошая пара! Любви вам, счастья, понимания и всего наилучшего!"
- "Искренне рада за вас!"
- "Ура! Анна и Михаил, желаю вам искренней любви, счастья и всего наилучшего!"
- "Рада за вас, как за саму себя! Любви вам!"
- "Поздравляю! Будьте счастливы! Я очень рада за вас!"