Анна Богдан рассказала, чем отношения с "Холостяком" отличаются от отношений с Богданом

Победительница 11 сезона "Холостяка" Анна Богдан после финала продолжила строить отношения с Михаилом Заливако. Девушка призналась, что ее раздражает то, что о ней постоянно вспоминают, как о бывшей жене Андрея Богдана. Сейчас она девушка Михаила и счастлива с ним.

Анна Богдан – бывшая жена экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана. В новом интервью девушка подчеркнула, что это ее прошлое, которое не имеет никакого отношения к настоящему.

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Анна Богдан об отношениях с "Холостяком" и Андреем Богданом

Анна призналась, что разговоры о том браке ей очень надоели: "Я давно развелась, сейчас уже в совершенно иных отношениях. Я девушка Михаила".

Также Богдан добавила, что не хочет сравнивать предыдущие отношения с нынешними. Она поделилась, что в отношениях с Заливако она счастлива.

Мне нравится то, что он волнуется за меня, если что-то не нравится, умеет успокоить. Михаил очень умный, всегда делает так, чтобы мне было хорошо,

– рассказала Анна.

За 3 месяца отношений после проекта у пары не было ни одной ссоры. Однако пока влюбленные не планируют свадьбу и менять фамилию девушка не спешит. Отметила, что сделает это тогда, когда будет выходить замуж.

Интервью Анны Богдан и Михаила Заливако: смотрите видео онлайн