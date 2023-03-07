Я не разлучница: Алхим впервые прокомментировала фото с Ханумаком, из-за которого он порвал с Шаманской
Источник:ЖВЛ
В январе блогерша Алина Шаманская объявила о разводе с Русланом Ханумаком, потому что на Рождество он "терся гениталиями" с Анной Алхим. Девушка впервые высказалась о скандале и призналась, действительно ли разлучила актера с женой.
Брак Алины Шаманской и Руслана Ханумака дал трещину еще до вторжения России, но в их разводе некоторые обвиняют блогершу Анну Алхим. Она наконец ответила на упреки о разлучнице.
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Алхим впервые прокомментировала развод Ханумака с Шаманской
Это просто ужас. Я думаю, что там ничего такого не было, мы танцевали. Какие гениталии? Это полный абсурд. Мы с Русланом друзья. Я знала, что у них с Алиной были какие-то моменты. Но нет, я не была разлучницей, это совсем не обо мне. Ну, это обо мне, но это не та история,
– с юмором заявила Анна Алхим.
Она упрекнула Алину Шаманскую, что та раздула скандал у себя в инстаграме, а ей не написала ни слова. В то время как за Руслана Ханумака блогерша вступилась.
"Он был в шоке, он волновался. Он очень любит ребенка и волновался, чтобы это не отразилось на их общении. Но я так понимаю, что все нормально", – поделилась Алхим.
Что известно о разводе Шаманской с Ханумаком
- Напомним, 9 января Алина Шаманская опубликовала фото Руслана Ханумака с Анной Алхим, где они "трутся гениталиями у нее дома на Рождество", и написала: "Да, это не мой мужчина". Все потому, что актер не вступился, когда ее публично унижали и насмехались над ней. Он лишь ответил: "Мы выше этого".
- Блогерша отмечала, что развлечения Ханумака с Алхим – это "феерическая последняя точка" в их браке, а он признался, что никому не изменял, а с Шаманской разошелся еще до войны.
- В ответ Алина Шаманская назвала "ложью" слова Ханумака о том, что они не вместе уже год, и напомнила, что "молча ела проклятия", потому что во время войны он отсиживался в США.