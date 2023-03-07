Я не разлучница: Алхим впервые прокомментировала фото с Ханумаком, из-за которого он порвал с Шаманской

В январе блогерша Алина Шаманская объявила о разводе с Русланом Ханумаком, потому что на Рождество он "терся гениталиями" с Анной Алхим. Девушка впервые высказалась о скандале и призналась, действительно ли разлучила актера с женой.

Брак Алины Шаманской и Руслана Ханумака дал трещину еще до вторжения России, но в их разводе некоторые обвиняют блогершу Анну Алхим. Она наконец ответила на упреки о разлучнице.

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Алхим впервые прокомментировала развод Ханумака с Шаманской

Это просто ужас. Я думаю, что там ничего такого не было, мы танцевали. Какие гениталии? Это полный абсурд. Мы с Русланом друзья. Я знала, что у них с Алиной были какие-то моменты. Но нет, я не была разлучницей, это совсем не обо мне. Ну, это обо мне, но это не та история,

– с юмором заявила Анна Алхим.

Она упрекнула Алину Шаманскую, что та раздула скандал у себя в инстаграме, а ей не написала ни слова. В то время как за Руслана Ханумака блогерша вступилась.

"Он был в шоке, он волновался. Он очень любит ребенка и волновался, чтобы это не отразилось на их общении. Но я так понимаю, что все нормально", – поделилась Алхим.

Что известно о разводе Шаманской с Ханумаком