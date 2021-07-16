Любительница России Ани Лорак впервые за 7 лет даст концерты в Украине

Певица Ани Лорак, которая с начала войны на Востоке живет и работает в России, возвращается в Украину с двумя концертами. Мероприятия состоятся 16 и 17 августа в элитном ночном клубе Одессы. Это первая концертная программа скандальной артистки с августа 2014 года.

За последние 7 лет Ани Лорак выступала в Украине всего один раз – на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom, которым руководит Елена Коляденко. Это стало настоящей неожиданностью для ее фанатов, поскольку ничего нигде не анонсировалось. По словам директора дворца "Украина", где проходил концерт, Лорак не было даже в списках артистов.

Из последних новостей Элджей едет в Украину с туром вслед за Бастой: где состоится концерт "крымрашиста"

Ани Лорак даст концерты в Украине

О выступлении Ани Лорак в Одессе стало известно, когда в сети появились афиши с продажей билетов. Стоимость билетов стартует от 900 гривен, а самые дорогие стоят аж 7,5 тысяч гривен. Концерты пройдут 16 и 17 августа в Itaka Beach Resort & Night Club. Как сообщают на сайте Concert.ua, артистка исполнит свои лучшие хиты.

Отметим, что всего несколько дней назад Ани Лорак выступала в российском Санкт-Петербурге в рамках фестиваля "Белые Ночи". А 16 июля Ани Лорак выступит в Баку, Азербайджан, на фестивале "Жара", основателями которого являются россияне. Перед этим она приезжала на некоторое время в Украину и признавалась украинцам, что готовит к выпуску украинскую песню.

К слову Как вы относитесь к украинским артистам, которые гастролируют в России? Опрос

24 канал обратился за комментарием к представителям клуба, где состоится концерт Ани Лорак, но они отказались что-либо комментировать. Сейчас редакция ожидает ответ от сервиса продажи билетов Concert.ua.

Концерты каких скандальных звезд состоялись в Украине

В общем за последний год в Украине пытались дать концерт или дали такие звезды из РФ, как: