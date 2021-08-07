После вторжения оккупантов на территорию Украины Ани Лорак не прекратила сотрудничество с российским шоу-бизнесом. Она активно выступала в России и одновременно планировала концерты в Украине.

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Скандальное возвращение Ани Лорак

После волны возмущения украинских активистов Ани Лорак прекратила приезжать в Украину. 7 лет она жила и работала в стране-агрессоре. Там исполнительница не стеснялась появляться на публичных мероприятиях, получать российские музыкальные премии. Несколько недель назад она заявила, что собирается выступить в Украине.

Во время горячего туристического сезона Ани Лорак собирается дать сразу 2 концерта – 16 и 17 августа. За несколько дней до выступлений она опубликовала на личной странице в инстаграме анонс и пригласила поклонников.

Мои любимые! Мы так ждали нашу встречу! Счастлива сообщить, что 16 и 17 августа в одесском клубе ITAKA состоятся 2 незабываемые шоу, где прозвучат лучшие песни, а также ваши любимые хиты на украинском языке. Считаю дни. Хочу обнять вас моей музыкой,

– написала любительница России.

Реакция сети

Заметим, что под сообщением Ани Лорак комментарии, в которых ее подписчики выражают только приятные слова в адрес знаменитости. Они отмечают, что с нетерпением ждут встречи с кумиром.

"Вы даже не представляете, как счастливы ваши украинские поклонники! Музыка вне политики! Лучшая артистка возвращается!"

"Украина ждет вас!"

"Как же мы грустили! Ждем встречи с вами!"

"Ура, так долго мы этого ждали! Билеты купили, нетерпеливо ждем концерт!"

"С возвращением вас!"

Похоже, что негативные комментарии певица удаляет. Ведь некоторые пользователи сети ранее осуждали ее возвращение, потому, скорее всего, эту публикацию также не обходят вниманием. Нам удалось найти лишь несколько комментариев, в которых украинцы не одобряют концерты Лорак.