Анджелина Джоли удалила татуировку, посвященную Брэду Питту

Голливудская актриса Анджелина Джоли имеет на плече особое тату. Там были написаны координаты мест рождения ее детей, а также бывшего мужа Брэда Питта. Во время последних выходов звезды фаны заметили, что тату, посвященное Питту, она удалила.

Известная американская актриса Анджелина Джоли часто выходит в свет в связи с премьерой фильма "Вечные". Для появлений на публике она выбирает необычные и стильные наряды. Звезда предстает и в откровенных платьях с обнаженными плечами.

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Тату, посвященное Брэду Питту, исчезло

На последнем из выходов Анджелина Джоли обнажила плечо и засветила татуировку, которую она посвятила детям и бывшему мужу Брэду Питту.

Татуировка изображала цифры – координаты мест, где родились ее дети и Брэд Питт. Первые числа обозначают место в Камбодже, где появился на свет старший сын Джоли Мэддокс, следующие – место, где родилась дочь Захара (Эфиопия), третьим идут широта и долгота одного из мест в Намибии, где Анджелина родила дочь Шайло. Четвертая строка обозначает координаты рождения Пакса, пятые и шестые числа – место рождения близнецов Нокс и Вивьен.

На седьмом месте были координаты Оклахомы, где появился на свет Брэд Питт. Однако этой татуировки уже не видно на плече Анджелины Джоли. Похоже, она полностью решила "удалить" бывшего мужа из своей жизни.



Как тату выглядело раньше / Фото Getty Images



Как тату выглядело раньше / Фото Getty Images

На теле знаменитости есть и другие татуировки. По большей части, это буддистские мантры. Интересно, что татуировками увлекается и старший сын Брэда Питта и Анджелины Джоли – Мэддокс. Впервые он засветил рисунки на теле, когда участвовал в съемке для Vogue со звездной мамой.

На торсе Мэддокса изображена большая кобра. На левой руке также был виден рисунок, но гораздо меньший.