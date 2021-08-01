Анджелина Джоли отдыхает в Венеции с известным фотографом: эксклюзивные кадры

Голливудская актриса Анджелина Джоли проводит каникулы в Европе. В начале этой недели она прилетела во Францию, а сейчас путешествует по Италии. Звезда прогулялась по Венеции с известным французским фотографом JR.

В Париж Анджелина Джоли прибыла в качестве посла доброй воли ООН, присоединившись к проекту ЮНЕСКО и косметического дома Guerlain – Women for Bees ("От женщин пчелам"). К европейским каникулам актрисы присоединились трое ее детей – Захара, Шайло и Нокс. Несколько дней назад они прибыли в Венецию и остановились в самом дорогом пятизвездочном отеле города.

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Если с потомками звезда не фотографируется, то с радостью позирует для известного французского художника JR. Как передает издание Gala, знаменитости познакомились 2017 года на премьере документального фильма "Лица, деревни". Фотограф выступил режиссером ленты.

В инстаграм-сторис JR показал эксклюзивные фото Анджелины Джоли. В его объектив актриса попала во время обеда в элитном вагоне-ресторане и на борту водного такси. Фотограф опубликовал в сети еще одно развлечение, которое разделил с голливудской звездой. В Венеции они босиком гуляли по крышам старинных домов.

Образ Анджелины Джоли в Венеции

Для выхода в Италии актриса выбрала свободное серое платье длины макси с широкими рукавами и кистями на подоле. Под наряд с металлическим блеском Джоли подобрала черную замшевую сумочку от Yves Saint Laurent и коричневые босоножки на танкетке от Dolce & Gabbana.

Анджелина Джоли отдыхает в Венеции / Фото из инстаграма JR