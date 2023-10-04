В объятиях мужа-военного: Наталка Денисенко поделилась редкими фото с любимым

Украинская актриса выставила редкие фото со своим мужем Андреем Фединчиком, который сейчас воюет в рядах ВСУ. Мужчина вступил в армию еще в начале широкомасштабной войны.

На днях знаменитость распространила фотографии, где обнимает мужа. Фаны в комментариях под фотографией заметили, что пара очень хорошо выглядит.

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Наталка Денисенко показалась с мужем-военным

На фото актриса с мужем улыбается и позирует на фоне растения. Наталья надела белую кофту. В свою очередь Андрей был одет в футболку цвета хаки, кепку и черные очки.

Фотографию знаменитость опубликовала ко Дню защитников и защитниц Украины.

Безграничная благодарность всем, кто приближает нашу жизнь под мирным небом. Особые поздравления сегодня будут моему главному защитнику. Так не хочется снова тебя отпускать далеко, но я понимаю, что это не только для меня. Горжусь тобой и люблю тебя! Хочу, чтобы скорее наступила наша победа и мы поздравляли наших ребят с другим настроением,

– отметила актриса.

Реакция сети

В комментариях под публикацией поклонники выразили благодарность Андрею за защиту и отметили, что звездные супруги выглядят фантастически.

"Какие же вы хороши";

"Гордимся. Очень уважаем";

"Вы очень хорошие, счастье вашей семье";

"Красивые";

"Счастье вам и вашему сыну";

"Вы прекрасны. Спасибо за защиту. Пусть ваш любимий возвращается целым и невредимым".

Андрей Фединчик в ВСУ: что известно

Актер, известный своим участием в сериале "Папаньки", еще с первых дней полномасштабного вторжения вступление в ряды ВСУ. Его жена Наталка Денисенко сообщила, что мужчина очень изменился: "Иногда думаю, что после завершения войны мне нужно будет заново знакомиться". Актриса убеждена, что после войны всех дружин военных ждет испытания.

В то же время, Денисенко отметила, что ей очень повезло, поскольку мужчина постоянно на связи. Кроме того, они довольно часто видятся: "Он несколько месяцев был в командировке в 2022 году, потом служил в Киеве, потом еще около пяти месяцев был в командировке. И снова вернулся. Я его видела недавно, когда был на учениях".

Наталка поделилась, что флиртует с любимым и присылает ему интимные фото: "Когда муж в командировке, он даже просит меня, чтобы я присылала хорошие фотки. Спрашивает: "Ну что ты, когда со своим фотографом пойдешь снимать что-нибудь красивое?". Актриса убеждена, что это очень важно.