В объятиях мужа-военного: Наталка Денисенко поделилась редкими фото с любимым
Источник:Наталка Денисенко
Украинская актриса выставила редкие фото со своим мужем Андреем Фединчиком, который сейчас воюет в рядах ВСУ. Мужчина вступил в армию еще в начале широкомасштабной войны.
На днях знаменитость распространила фотографии, где обнимает мужа. Фаны в комментариях под фотографией заметили, что пара очень хорошо выглядит.
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Наталка Денисенко показалась с мужем-военным
На фото актриса с мужем улыбается и позирует на фоне растения. Наталья надела белую кофту. В свою очередь Андрей был одет в футболку цвета хаки, кепку и черные очки.
Фотографию знаменитость опубликовала ко Дню защитников и защитниц Украины.
Безграничная благодарность всем, кто приближает нашу жизнь под мирным небом. Особые поздравления сегодня будут моему главному защитнику. Так не хочется снова тебя отпускать далеко, но я понимаю, что это не только для меня. Горжусь тобой и люблю тебя! Хочу, чтобы скорее наступила наша победа и мы поздравляли наших ребят с другим настроением,
– отметила актриса.
Реакция сети
В комментариях под публикацией поклонники выразили благодарность Андрею за защиту и отметили, что звездные супруги выглядят фантастически.
- "Какие же вы хороши";
- "Гордимся. Очень уважаем";
- "Вы очень хорошие, счастье вашей семье";
- "Красивые";
- "Счастье вам и вашему сыну";
- "Вы прекрасны. Спасибо за защиту. Пусть ваш любимий возвращается целым и невредимым".
Андрей Фединчик в ВСУ: что известно
Актер, известный своим участием в сериале "Папаньки", еще с первых дней полномасштабного вторжения вступление в ряды ВСУ. Его жена Наталка Денисенко сообщила, что мужчина очень изменился: "Иногда думаю, что после завершения войны мне нужно будет заново знакомиться". Актриса убеждена, что после войны всех дружин военных ждет испытания.
В то же время, Денисенко отметила, что ей очень повезло, поскольку мужчина постоянно на связи. Кроме того, они довольно часто видятся: "Он несколько месяцев был в командировке в 2022 году, потом служил в Киеве, потом еще около пяти месяцев был в командировке. И снова вернулся. Я его видела недавно, когда был на учениях".
Наталка поделилась, что флиртует с любимым и присылает ему интимные фото: "Когда муж в командировке, он даже просит меня, чтобы я присылала хорошие фотки. Спрашивает: "Ну что ты, когда со своим фотографом пойдешь снимать что-нибудь красивое?". Актриса убеждена, что это очень важно.