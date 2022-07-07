Андрей Бедняков разыграл на аукционе перчатки Александра Усика: на что пойдут деньги

Андрей Бедняков родом из Мариуполя, его семья на себе почувствовала, что такое война. Теперь мужчина помогает тем людям, которые продолжают подвергаться обстрелам в мирных украинских городах.

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Бедняков разыграл на аукционе перчатки Усика

Телеведущий провел благотворительный аукцион, где разыграл особый лот – эксклюзивные боксерские перчатки чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александра Усика с автографом.

Поскольку совсем скоро состоится реванш между Александром и Энтони Джошуа, такой лот от Беднякова имеет особую ценность.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо было задонатить не менее 500 гривен. Желающих получить перчатки боксера оказалось 210. Среди них случайным образом избрали победителя. Общая сумма, которую удалось собрать – 191 тысяча 637 гривен. Все эти средства направят на гуманитарную помощь людям из Харькова, ежедневно подвергающимся обстрелам со стороны российских оккупантов.

В этом розыгрыше мы собрали 191 637 гривен для людей из Харькова. Я очень признателен, что вы делаете! Продолжаем помогать друг другу. Это самое главное сейчас. Война не кончилась. Люди, к сожалению, продолжают страдать,

– отметил Андрей.

Лот получила девушка Елена, задонатившая 50 долларов.



Андрей Бедняков разыграл перчатки Усика / Скриншот инстаграм-сторис ведущего