Андреа Бочелли спел на концерте ко Дню Независимости: впечатляющие фото

24 августа на Конституционной площади зазвучал всемирно известный тенор Андреа Бочелли! К 30-летию Независимости Украины известный итальянский оперный певец дал потрясающий концерт, где презентовал специальную программу под названием "Голос моей души".

К празднованию годовщины Независимости Украины присоединился знаменитый певец и обладатель Грэмми Андреа Бочелли. Концерт маэстро, который проходил в Киеве, был полон особой атмосферы и сопровождался волшебными визуальными эффектами.

К слову Джамала, Тина Кароль: украинские звезды выступили с Андреа Бочелли в Киеве

Андреа Бочелли выступил в Киеве

О выступлении итальянского оперного певца Андреа Бочелли заблаговременно сообщили в Посольстве Украины в Италии. Ранее исполнитель приезжал в Украину с концертами, однако это выступление было действительно особенным, ведь в этот вечер Бочелли посвятил свой голос Дню Независимости нашей страны.

Маэстро исполнял композиции в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины под дирижерством Марчелло Роты и Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. Также в дуэте с выдающимся Бочелли выступали известные украинские певицы Тина Кароль и Джамала.



Концерт Андреа Бочелли / Фото из инстаграма Владимира Зеленского



Джамала с Андреа Бочелли на концерте в Киеве / Фото из инстаграма Владимира Зеленского



Тина Кароль с Андреа Бочелли на концерте в Киеве / Фото из инстаграма Владимира Зеленского



Концерт Андреа Бочелли / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

Скандал на концерте Андреа Бочелли ко Дню Независимости Украины Грандиозное мероприятие не обошлось без неприятностей. Как информирует "Суспільне", людей не пускали на бесплатный концерт Андреа Бочелли под предлогом того, что у них нет приглашений. Мариинский парк окружили военные, которые объясняли народу, что "концерт для первых лиц государства". Следовательно, киевляне и гости столицы, которые остались за бортом, скандировали "ганьба".

В то же время на площади Конституции присутствовали политики, бизнесмены и звезды шоу-биза. Среди них Владимир Зеленский, Юрий Горбунов, Оля Полякова, Катя Осадчая, Екатерина Сильченко и другие.

Вместе с Еленой Зеленской посетили концерт итальянского гения Андреа Бочелли – "Голос моей души". Впечатлены удивительной силой его пения,

– поделился впечатлениями президент в инстаграм-профиле.



Владимир и Елена Зеленские на концерте Андреа Бочелли / Фото из инстаграма



Владимир и Елена Зеленские на концерте Андреа Бочелли / Фото из инстаграма