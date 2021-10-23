Андре Тан рассказал, как выглядеть стильно этой осенью: какие вещи стоит добавить в гардероб

Украинский модельер Андре Тан 22 октября представил осеннюю коллекцию одежды, созданной в коллаборации с Катей Осадчей. Эксклюзивно для читателей 24 канала дизайнер рассказал, как осенью выглядеть стильно и какие вещи уже вышли из моды.

Андре Тан является одним из самых известных украинских дизайнеров. Он с удовольствием делится полезными советами с поклонницами, которые помогают им всегда быть в тренде.

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Что в тренде осенью: советы от Андре Тана

Обувь: модельер отметил, что для большей части обуви актуален квадратный нос, но кроссовки следует выбирать с узким носом.

модельер отметил, что для большей части обуви актуален квадратный нос, но кроссовки следует выбирать с узким носом. Одежда: в этом сезоне модная завышенная линия талии. Однако уже весной все изменится и трендовыми станут вещи из очень низкой линией. Также осенью стоит покупать одежду oversize. Трендовое сочетание сезона – oversize пиджаки и широкие штаны.

Одежда, от которой следует избавиться

Относительно элементов гардероба, которые уже давно вышли из моды, то это slim рубашки. Такой наряд визуально делает человека худее, однако уже точно не является трендовым.