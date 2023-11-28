Не нравилось все, – Андре Тан вспомнил прихоти Пэрис Гилтон во время ее визита в Украину

Дизайнер Андре Тан вспомнил, как "привез" Пэрис Гилтон в Украину более 10 лет назад. Светская львица во всю показывала свой характер.

Немногие знают, но Пэрис Гилтон в 2011 году была одной из моделей Ukrainian Fashion Week в Киеве. В Украину она прибыла по приглашению Андре Тана.

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Как Андре Тан привез Пэрис Гилтон в Украину

Андре Тан признался, что приезд Пэрис Гилтон был чем-то невероятным в то время: прекрасный пиар-ход и своеобразная революция в украинском фэшн-пространстве.

История успеха, едва не закончившаяся нервным срывом. Первые полтора дня ее пребывания я был просто безжизненный. Пэрис не нравилось все – визажист, парикмахер. Мы не могли найти ей туфли 42 размера. И ее платье я создал за одну ночь,

– поделился модельер.

Андре Тан планировал выход Пэрис Гилтон на подиум в белых брюках и жилете, но звезда не захотела одеваться так, чтобы обнажать живот. Потому дизайнеру нужно было создать образ за одну ночь. Даже на этом происшествия не завершились.

"Потом она закатила громкую вечеринку, где, конечно же, перебрала. А мне разгребать… Я не знаю, как я остался с волосами тогда. Сейчас с улыбкой вспоминаю те дни, и не раздумывая сделал то же, но ряды моих волос проредели после тех дней. Такой ностальгический рассказ", – рассказал Андре Тан.



Андре Тан и Пэрис Гилтон / Фото из инстаграма Андре Тана

Как Андре Тан создал свой бренд

Ранее именитый дизайнер показывал свое архивное фото 22-летней давности. Андре Тан рассказал, что в 23 года решился создать собственный бренд, переживший и банкротство, и пандемию, и должен пережить войну.

"ANDRE TAN 22 года. И я безгранично благодарен себе 23-летнему, что не побоялся рискнуть. Поэтому, друзья, не бойтесь ошибаться, рисковать, жить эту жизнь! Это приводит к невероятным вещам", – рассказывал модельер.