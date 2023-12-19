Пьянства не будет, – Анатолий Анатолич объяснил, почему решил выступить на празднике скандальной Алхим

Анатолия Анатолича пригласили стать ведущим на празднике скандальной блоггерши Анны Алхим, он это предложение принял. Из-за этого его многие раскритиковали в сети. В то же время, теперь мужчина объяснил, почему решил принять участие в праздничном корпоративном.

Он заявил, что принял решение приобщиться к событию в благотворительных целях. Кроме того, сказал, что на мероприятии хочет воспользоваться возможностью высказать свои проукраинские взгляды и публично осудить все российское.

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Анатолий Анатолич высказался о новогоднем мероприятии Алхим

Он рассказал, что согласился сотрудничать при условии, что Анна публично осудит предательницу Анну Асти и людей, которые смотрят российский сериал "Слово пацана". Анатолич добавил, что на мероприятии состоится сбор средств для украинских военных. Ведущий также объяснил, будто "Корпоратив с Анной Алхим" – это форум для подписчиков, а не вечеринка с алкоголем.

Аню знаю давно и неоднократно сам "тыкал ее носом" в ее зашквар. Я согласился на участие в Алхим с условием, что она публично для пятисот своих гостей и миллионов подписчиков отправит на х*й Асти и скажет, что "Слово пацана" смотрят дол*бо*би. Я с удовольствием воспользуюсь возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Анны Алхим. События веду только на украинском. Но главное, что это не корпоратив, а название форума для подписчиков. Дискотеки и пьянства там не будет. На этом форуме я проведу большой сбор в помощь ВСУ,

– сказал телеведущий.

Корпоратив Анны Алхим

Событие запланировано на 26 декабря. Его место проведения пока остается тайной, но, по словам блоггерши, гости получат все детали вместе с личными приглашениями.

Билеты на мероприятие доступны для приобретения на сайте, где есть два разных варианта: стандартный и VIP.

Стоит отметить, что пакет "Стандарт" стоимостью 5000 гривен обещает фуршет, шампанское, икру и подарки. Также посетителей ждет увлекательная концертная программа с участием SKYLERR и Никиты Киселева. К тому же на празднике выступит блогер LEON 13 и Гарик Корогодский.

В то же время VIP-билет включает все вышеперечисленные преимущества, а также эксклюзивный закрытый обед с блоггером в январе. Этот пакет стоит 38 тысяч гривен.



Корпоратив Анны Алхим / Скриншот с инстаграмма блоггера