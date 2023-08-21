Это п**дец, – Анатолий Анатолич пристыдил украинцев, которые говорят по-русски за границей

Анатолий Анатолич с семьей уехал за границу, чтобы провести благотворительное мероприятие. Побывав в Варшаве, он обратился к украинцам, которые выехали и общаются на русском.

Ведущий Анатолий Анатолич после посещения в аэропорту в Варшаве записал видео, в котором обратился к украинцам. Он высказался о тех, кто говорит по-русски на людях.

Смотрите также Картина не для слабонервных, – Анатолий Анатолич получил серьезную травму: в каком состоянии шоумен

Анатолий Анатолич обратился к украинцам

Шоумен объяснил, что столкнулся с проблемой в Варшаве. Там почти невозможно определить, кто из русскоязычных людей – украинцы, кто граждане страны-террориста.

Я побывал в Варшаве один день и вот что понял. Здесь действительно много россиян. И проблема в том, что определить, украинец это или россиянин, почти невозможно, если человек говорит по-русски. Вы можете дома разговаривать на русском, если вам так удобно, но если вы хотите идентифицировать себя, что вы украинец, единственный способ – это разговаривать на украинском,

– высказался Анатолич.

Анатолич обратился к украинцам: видео

Ведущий добавил, что его удивляют люди, выбирающие идентифицировать себя как русские.

"Я вас очень прошу – разговаривайте на людях за границей на украинском, не позоритесь".

Анатолич добавил, что выступает за ласковую украинизацию, но ситуация его все равно шокирует.

Я руками ногами за ласковую украинизацию, но это пиздец товарищи. Реально хр*н поймешь, кто где. Очень прошу тех, кто за границей, подумать о том, как вас слышат и воспринимают вокруг.

Анатолий Анатолич добавил, что не хейтит украинцев

В следующем сообщении шоумен отметил, что его видео – не было проявлением ненависти к русскоязычным украинцам, ведь и он таким когда-то был. Но мужчина предложил попытаться полюбить свое.

"Это было видео наоборот о любви и уважении к своему родному. Я просто не понимаю как можно не пользоваться таким уникальным, ярким и только нашим. Это я о языке. А сколько в переходе на украинский людей ждет приятных сюрпризов, это вообще что-то. Украинский как Тихий океан, попытайтесь погрузиться, и уже не сможете без этого жить".