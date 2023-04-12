Без седины и боли в глазах, – Анатолий Анатолич тронул сеть архивным фото с Зеленским

Украинский ведущий Анатолий Анатолич поделился архивным фото с нынешним президентом Украины. Он вспомнил время до полномасштабного вторжения.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич опубликовал на личной странице фотографию из архива. На фото он появился с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

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Анатолий Анатолич поделился кадром с Зеленским

Эту фотографию Анатолий Анатолич сделал в студии утреннего шоу, позирует за столом в синем костюме. Рядом с ним – Владимир Зеленский, одетый в футболку и джинсы, без бороды и усталости в глазах.

Что это было за время? Это вообще реально было, когда без войны и так. И говорили о юморе и о кино. И без седины и без боли в глазах. Это все из какой жизни?

– написал шоумен.



Зеленский и Анатолич / Фото из инстаграма Анатолича

В комментариях под архивным фото делятся впечатлениями и поддерживают друг друга.

"Все сейчас так смотрят на свои фото из мирной жизни. Вроде бы и не было такого";

"180 тысяч, только официально уничтоженных русских чудовищ… и их тварей, ничему жизнь не учит. И честно, мне не жалко по их неприкосновенности никого, ни старого, ни малого";

"Из той жизни, где я верила, что не могут люди друг другу головы отрезать и снимать это. Как спокойно было душе в тех розовых очках";

"Все будет Украина! Мира и победы! Слава ВСУ и Украине!";

"Война у нас с 2014 года. То, что люди жили спокойно и игнорировали действительность, не означает, что все было в порядке";

"Какие хорошие! Миру всем нам и победы".

Добавим, что с Владимиром Зеленским еще с юности знакома певица Alina Pash. В день рождения президента она показывала архивное фото с ним с 2010 года.

Тогда Алина поступала в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства. На время экзаменов ее с родителями приютили у себя друзья, а по соседству тогда жили Зеленские. Чтобы отпраздновать "фарфоровую" свадьбу родителей (20 лет), пришедшуюся в тот день, звездную пару из "Квартала 95" пригласили в гости.