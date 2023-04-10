Слух не возвращается, – Анастасия Приходько пожаловалась на страшную болезнь

Певица Анастасия Приходько призналась, что переболела тяжелой болезнью, что сказалось на ее слуху. Осложнение длится уже более двух месяцев, слух к звезде полностью до сих пор не вернулся.

В Instagram-stories певица рассказала, что болезнь дала серьезные осложнения и забрала у нее едва ли не самое главное – слух. Приходько пыталась вылечиться разными способами, но ничего не помогает.

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По словам певицы, осложнение после болезни у нее длится уже более двух месяцев и слух до сих пор не вернулся. Звезда подчеркнула, что она впервые в жизни ходила на разные процедуры, но это не помогло. "Это просто ужас! Слух не возвращается", – рассказала Приходько.



Анастасия Приходько рассказала о болезни / Фото с ее инстаграм-сторис

Анастасия добавила, что пробовала даже народную медицину, но ничего не дает результатов.

Певица отметила, что это не коронавирус, ведь она уже трижды сдавала тест. "Какая-то яростная болезнь меня догнала", – считает артистка.



Анастасия Приходько рассказала о болезни / Фото с ее инстаграм-сторис

Еще в сентябре 2022 года Анастасия Приходько жаловалась на проблемы со здоровьем. Тогда артистка призналась, что страдает расстройствами сна, особенно во время и после воздушной тревоги.

К слову, на днях певица Настя Каменских сообщила, что потеряла голос. У нее обнаружили новообразование в голосовых связях. Она показала видео из больницы, где каждый день обследуется, и рассказала детали о болезни.