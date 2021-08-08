Анастасия Приходько показала редкие кадры с мужем

Украинская певица Анастасия Приходько редко делится снимками, на которых позирует с мужем. Но на днях артистка решила порадовать поклонников и показала, как они праздновали 6-летие общего сына Гордея.

Анастасия Приходько является одной из тех женщин шоу-бизнеса, которые держат личную жизнь подальше от посторонних глаз. Она редко публикует кадры с мужем, поэтому они всегда привлекают внимание публики.

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Исполнительница в инстаграм-сторис опубликовала несколько коротких роликов, где показала самые яркие моменты вечеринки по случаю 6-летия сына Гордея. Приходько организовала празднование в загородном парке возле водоема. Она рассказала, что именинник мечтал о празднике в стиле мультфильма про Губку Боба.

На вечеринку пригласили друзей Гордея, которых развлекали аниматоры в костюмах Губки Боба, Человека Паука и Капитана Марвела.

Фото Анастасии Приходько с мужем

Приходько с любимым нежно обнимались и наблюдали за счастливым сыном. Они рады, что смогли организовать праздник его мечты. Гордей поблагодарил родителей и подарил букет из шариков. Анастасия расчувствовалась, а любимый Александр нежно вытирал ей слезы.



Анастасия Приходько с мужем / Скриншот инстаграм-сторис певицы



Анастасия Приходько с мужем и сыном / Скриншот инстаграм-сторис певицы