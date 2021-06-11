Хотела сменить пол: Анастасия Приходько поделилась шокирующими историями о себе

Известная украинская артистка Анастасия Приходько рассказала несколько потрясающих историй из своей жизни. Она призналась, что хотела сменить пол, а ее татуировки на кистях скрывают шрамы от порезов.

Украинская исполнительница Анастасия Приходько активно ведет инстаграм-страницу. В одном из сообщений звезда обнародовала 13 неожиданных фактов о себе. Но среди них 3 были неправдивыми, поэтому Приходько предложила поклонникам отгадать, что правда, а что нет.

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Истории из жизни Анастасии Приходько

Оказалось, певица когда-то считала себя некрасивой и даже отвратительной. Из-за этого она хотела сменить пол и быть трансгендером.

Также звезда рассказала, что ее 16-летнюю однажды сильно избили трое парней. Последний удар чуть не стал летальным – Анастасия ударилась виском о кирпич и получила сотрясение мозга. Девушку госпитализировали, но из-за страха она ночью сбежала из заведения. Но это не все шокирующие истории из жизни артистки.

Меня хотели изнасиловать в парке трое парней, когда я возвращалась домой с подругой. Мои татуировки на кистях – скрывают шрамы от порезов,

– призналась Приходько.

Знаменитость добавила, что в 2 месяца у нее обнаружили гемангиому, а потому срочно прооперировали. Анастасия Приходько отметила, что в жизни было немало плохих и страшных ситуаций, которые оставили след в мировоззрении, а также выработали острое чувство справедливости.

Я не люблю, когда обижают тех, кто не может за себя постоять. Но, поверьте, я точно это умею делать и больше никогда не дам себя в обиду. Кроме того, я очень тонко чувствую боль тех, кто проходил в своей жизни тяжелые испытания! И восхищаюсь теми, кто не сломался!

– поделилась певица.

Напомним, ранее Анастасия Приходько признавалась, что составила завещание, когда была на 5 месяце беременности. Она очень волновалась за себя и малыша. Звезда боялась, что роды могут не пройти успешно и она оставит без мамы двоих детей.