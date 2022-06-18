Трудно представить себе влюбленную пару перед свадьбой в полном покое и без суеты, впрочем, есть люди, которые совершенно спокойно спят по ночам и ни за что не переживают, ведь с легкостью могут отправиться за свадебным платьем в комиссионный магазин и приобрести его за 3 доллара. К такому поступку прибегла американка Джиллиан Линч.

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32-летняя жительница штата Огайо перед собственной свадьбой даже близко не собиралась заходить на примерку в свадебный салон. Девушка знала, что найдет свое платье в комиссионном магазине, там и нашла свое платье, которое подорвало сеть.

Пользователей удивило не только то, что девушка довольно легко отнеслась к значимому событию в своей жизни и не побоялась приобрести уже ношенное платье, но и отдала за него буквально копейки. Платье от бренда Camila Coelho обошлось Джиллиан в 3 доллара и 75 центов. На сайте Revolve это платье можно приобрести за 220 долларов.



Джиллиан Линч в бюджетном платье / Скриншот из Tik Tok

Американка откровенно рассказывает, что она любит экономить, так что приобретение платья из комиссионного магазина было для него привычным делом. Впрочем, когда девушка приобрела это платье, то начала колебаться, стоит ли одевать ее на собственную свадьбу.

Пользователи активизировались в комментариях и поддержали идею Джиллиана выйти замуж в платье за ​​3 доллара. Видеоролик собрал миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Прочитав отзывы людей в TikTok с комментариями, будто это платье сделано специально для меня, я действительно думаю, что это повлияло на меня. После того, как я опубликовала видео в TikTok, я влюблялась в него всякий раз, когда примеряла его. Я чувствовала себя в нем очень красиво,

– отметила девушка.

32-летняя Джиллиан Линч вышла замуж за своего возлюбленного 13 мая 2022 года.