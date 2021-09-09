Alyosha показала первое купание маленькой дочери в бассейне: милое фото

Украинская певица Alyosha редко показывает фотографии годовалой дочери Марии. И на днях она поделилась кадром, как впервые купала девочку в бассейне.

Известная украинская певица Alyosha поделилась с поклонниками новой редкой фотографией. Она обнародовала фото с годовалой дочкой.

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Alyosha показала фото дочери

Исполнительница позировала перед камерой в бассейне. Она держала на руках дочь Марию, обернув ее к себе лицом. Звезда улыбалась, наблюдая за эмоциями девочки.

Alyosha появилась в фиолетовом купальнике, продемонстрировав фигуру. Она собрала волосы в высокий хвост, а косметикой не пользовалась.

Певица рассказала, что сначала Марии было страшно, но потом звездная дочь начала наслаждаться процессом.

А это наше первое купание в бассейне. Сначала было страшно, ножки мочили ласково, а потом как она радовалась. Наша маленькая пловчиха довольна новыми приключениями,

– поделилась Alyosha.



Alyosha с дочкой / Фото с инстаграма звезды

Реакция сети

Новое яркое фото Alyosha и ее дочери очаровало сеть. Поклонники пишут множество комментариев и делают комплименты звездной маме: