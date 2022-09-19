"Мурашки по коже и слезы": Alyona Alyona растрогала сеть треком о Мариуполе
Источник:ютуб-канал Russian
С начала полномасштабной войны Alyona Alyona выпустила много песен. Одну из них реперша посвятила Мариуполю. Она зачитала об "Азовстале", драмтеатре и привкусе соленого моря.
О временно оккупированном Мариуполе, где до сих пор поют гимн Украины, Alyona Alyona спела для проекта "Храбрые города". В рамках этой инициативы артисты посвящают стихотворные строки городам, до которых добрался "русский мир".
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Alyona Alyona выпустила трек о Мариуполе
В композиции "Мариуполь" Alyona Alyona вспомнила и о расцвете города после первой оккупации 2014 года, и о страданиях, которые пережили местные в этом году – о героях "Азовстали", о разбитых домах и разрушенных судьбах.
Спустя восемь лет после освобождения от пророссийских боевиков Мариуполь снова оккупирован. Сегодня мы снова боремся за его возвращение,
– прокомментировали в Ukraine.
Треком "Мариуполь" реперша напомнила, что мы боремся за Азовское побережье и выход к набережной через железнодорожные пути, за фестивали и фонтаны, за уникальный храм, украшенный петриковской росписью, за Драматический театр, за "Азовсталь" и за каждого мариупольца.
Alyona Alyona – Мариуполь: смотрите видео онлайн
Как Alyona Alyona растрогала сеть
Одним из первых на трек Alyona Alyona отреагировал Андрей Бедняков. В комментариях в инстаграме он оставил эмоджи аплодисментов, а фаны реперши поделились эмоциями от песни "Мариуполь":
- "Мурашки по коже и слезы. Какой волшебный город был до 24 февраля 2022 года. Нет слов. Украине победить врага быстрее";
- "Гимн Мариуполя. Пою сердцем";
- "Эта песня точно о нашем Марике. Спасибо, Алена, от всего сердца, которое сейчас очень болит";
- "Действительно берет за душу. Верю, что побываю в украинском Мариуполе и возложу цветы в память всех погибших там от рашистов";
- "Порвало душу, спасибо";
- "Спасибо за трогательную песню. Мариуполь будет свободным";
- "Спасибо. Какой щемящий текст";
- "Спасибо за эту песню. Мариуполь – это Украина".