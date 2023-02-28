Это поджог: Alyona Alyona спела хит "Пушка" с Неттой с Евровидения-2018 – разрывное видео

Украинская реперка Alyona Alyona поехала в европейский тур. 26 февраля она выступила с концертом в Тель-Авиве, где приглашенной гостьей стала Нетта Барзилай – победительница Евровидения-2018.

Неожиданно для публики на сольнике Alyona Alyona появилась израильская певица Нетта Барзилай, которая пять лет назад привезла победу с Евровидения в Лиссабоне. Более того, авторка хита Toy спела на украинском.

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Alyona Alyona спела с победительницей Евровидения-2018 Неттой

На фоне сине-желтого флага за диджейским пультом реперка и Netta исполнили трек "Пушка", сделавший украинку популярной в 2019 году. Звезда Израиля умело читала строки: "Тату на обличчі – не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка". Судя по бурной реакции зала, дуэт удался.

Раскачали сцену в Тель-Авиве вместе с Netta,

– подписала Alyona Alyona.

Фаны Alyona Alyona уже ждут ее дуэт с Неттой Барзилай и предсказывают, что это будет главная коллаба года:

"Спасибо, крутой дуэт";

"Просто супер, я жду трек";

"Очень круто, молодцы. И неожиданно";

"Вау! Обожаю и Нетту, и Алену! Это топ дуэт, ждем нового";

"Поджог, вы мои красавицы".

Напомним, Нетта Барзилай приезжала в Украину после победы на Евровидении. В Киеве она снимала клип на трек Bassa Sababa – в библиотеке Вернадского и на Дарницком мосту, а в июле 2019 – пела на главной сцене Atlas Weekend. Тогда артистка комментировала: "Украина, ты обняла меня так крепко, что я захотела остаться здесь навсегда!" Кстати, в столице Нетту развлекали еще и украинские звезды – Джамала, Александра Зарицкая из группы Kazka, Екатерина Осадчая, YUKO и Melovin.