Alyona Alyona проходила кастинг для участия в известном шоу: какую роль могла занять звезда

Известная украинская рєперша Alyona Alyona рассказала, что недавно проходила кастинг на участие в одном из шоу. Звезда могла стать судьей "Голоса страны".

Украинская рэперша Alyona Alyona нечасто участвует в развлекательных проектах. Однако недавно ей предложили пройти кастинг одного из вокальных шоу.

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Alyona Alyona об участии в шоу

Исполнительница призналась, что могла стать судьей в проекте "Голос страны". Однако эту роль хотели иметь и другие артисты, поэтому Alyona Alyona кастинг не прошла.

Меня кастинговали на "1+1" для проекта "Голос страны" как судью. Очень многие артисты там были, но выбрали в судьи других звезд. В принципе, запросы на участие в других шоу также были, но эти шоу мне были совершенно не интересны, из-за того я не принимала в них участие,

– поделилась звезда.

Также певица поделилась, что до сих пор общается со своим партнером по "Танцам со звездами". В этом году они вместе наблюдали за новым сезоном.

"Потому что Аня (Анна Карелина, хореограф, – Showbiz 24), которая была хореографом в нашей паре, в этом году принимала участие уже как танцовщица и партнерша. В этом году она взяла победу, мы за нее очень рады, мы верили в победу и знали, что она трудолюбивая и очень крутая. Для нас эта победа – заслуженная абсолютно", – рассказала Alyona Alyona.

Какие звезды стали судьями "Голоса страны"

Тина Кароль и Монатик покинули кресло тренера в вокальном проекте. В этом году в суперфинале "Танцев со звездами" объявили новых знаменитостей, ставших судьями: