Есть пострадавшие: на концерте Alyona Alyona в Нидерландах произошла стрельба

29 июля украинская реперша Alyona Alyona выступала в Роттердаме на фестивале-карнавале. Она шокировала подписчиков подробностями об инциденте, произошедшем на мероприятии.

В конце выступления украинской реперки произошла стрельба. Пока известно о нескольких пострадавших.

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Стрельба на фестивале в Нидерландах

По словам исполнительницы, во время исполнения предпоследней песни она заметила, что незначительная часть людей начала куда-то бежать. Alyona Alyona подумала, что они решили послушать кого-нибудь из других артистов, выступавших в этот день. Однако, как оказалось, на фестивале началась стрельба. Об этом реперке рассказал один из ее поклонников, ставший свидетелем этого инцидента.

На фестивале было две стрельбы. Во время первой никто не пострадал, а вот во время второй – три человека. Полиция Роттердама отмечает, что правоохранители несколько раз выстрелили в человека, который на фестивале открыл огонь,

– сообщила Alyona Alyona.



Подробности о стрельбе на фестивале в Роттердаме / Скриншот из инстаграмм-сторис Alyona Alyona

Репер отметила, что после стрельбы мероприятие не остановили. Другие артисты продолжили выступать, как будто ничего и не произошло. К тому же певица поделилась, что в целом организация события была не самой лучшей. Alyona Alyona должна была выступать 30 минут, а пела она всего 17 минут.