Алла Костромичева показала неидеальное тело с пигментными пятнами и мозолями на руках

Украинская модель с мировым именем Алла Костромичева поделилась с поклонниками откровенным видео. Она показала настоящее тело в белье и взбудоражила сеть.
Ведущая программы "Супермодель по-украински" является настоящей мировой звездой. Она покоряет публику безупречной фигурой и уверенной походкой. Эротические фото Аллы Костромичовой набирают бешеное количество лайков и комментариев. Но на этот раз знаменитость решила показать истинное тело без фильтров и ретуши.
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Откровенное видео Аллы Костромичовой
Модель позировала перед камерой в черном нижнем белье. Она демонстрировала фигуру со всех сторон, якобы щеголяя прелестями. Но звезда впоследствии показывала и неидеальные детали своего тела: небольшой животик с обвисшей кожей, пигментные пятна на спине и мозоли на руках.
Так Алла Костромичева хотела доказать, что безупречных тел не существует, а стыдиться своей настоящей фигуры не требуется.
Ты листаешь ленту и думаешь, что все, кроме тебя, идеальны. С тобой все в порядке, поверь,
– добавила модель.
Реакция сети
Видеоролик набрал огромное количество просмотров и положительных комментариев. Поклонники Аллы Костромичевой поддержали знаменитость и согласились с главной идеей публикации. Не удержались от слов и другие звезды: Джамала, MamaRika и Даша Астафьева.
- "Вы молодец";
- "Это лучшее, что я сегодня видела";
- "Алла, восхищаюсь вами";
- "Блестяще видео и правильные слова";
- "Просмотрела 4 раза";
- "Шикарное видео. Спасибо";
- "Вы прекрасна";
- "Просто большое спасибо".