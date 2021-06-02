Алла Костромичева показала неидеальное тело с пигментными пятнами и мозолями на руках

Украинская модель с мировым именем Алла Костромичева поделилась с поклонниками откровенным видео. Она показала настоящее тело в белье и взбудоражила сеть.

Ведущая программы "Супермодель по-украински" является настоящей мировой звездой. Она покоряет публику безупречной фигурой и уверенной походкой. Эротические фото Аллы Костромичовой набирают бешеное количество лайков и комментариев. Но на этот раз знаменитость решила показать истинное тело без фильтров и ретуши.

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Откровенное видео Аллы Костромичовой

Модель позировала перед камерой в черном нижнем белье. Она демонстрировала фигуру со всех сторон, якобы щеголяя прелестями. Но звезда впоследствии показывала и неидеальные детали своего тела: небольшой животик с обвисшей кожей, пигментные пятна на спине и мозоли на руках.

Так Алла Костромичева хотела доказать, что безупречных тел не существует, а стыдиться своей настоящей фигуры не требуется.

Ты листаешь ленту и думаешь, что все, кроме тебя, идеальны. С тобой все в порядке, поверь,

– добавила модель.

Реакция сети

Видеоролик набрал огромное количество просмотров и положительных комментариев. Поклонники Аллы Костромичевой поддержали знаменитость и согласились с главной идеей публикации. Не удержались от слов и другие звезды: Джамала, MamaRika и Даша Астафьева.