С Алиной Паш, Ivan Navi, Latexfauna: Тина Кароль записала дуэты с молодыми артистами
Источник:инстаграм Тины Кароль
К 30-летию независимости украинская поп-дива Тина Кароль готовит новый альбом дуэтов "Молодая кровь". Она спела с Алиной Паш, Ivan Navi, Latexfauna и другими прогрессивными артистами. Все песни выйдут на украинском языке.
Премьера альбома "Молодая кровь" состоится уже в пятницу, 20 августа. Юных коллег Тина Кароль назвала артистами новой формации.
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Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена,
– сообщила украинская поп-дива.
В число тех, кому посчастливилось спеть в дуэте с Тиной Кароль, вошли участники вокальных шоу, звезды музыкальных фестивалей и артистка, которая зачитала рэп на праздновании Дня независимости два года назад:
- Алина Паш;
- Ivan Navi;
- Latexfauna;
- Wellboy;
- Юра Самовилов;
- NIKITA LOMAKIN;
- KAZKA.
"Я верю в песни. Я знаю, что они станут любимыми, известными, и не пройдет этот проект незамеченным. Захотелось сделать красивую историю", – добавила Тина Кароль.
Напомним, не только Тина Кароль записывает дуэты к 30-летию независимости Украины. Победительница Евровидения-2016 Джамала готовит песню с TAYANNA. За считанные дни они выпустят трек "Моя земля", клип на который снимали на Львовщине и Ровненщине. На видео появятся крепость Таракановский форт и Подгорецкий замок.