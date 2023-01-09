Алина Шаманская разводится с Ханумаком после фото, где он "трется гениталиями" с другой

Блогерша и ведущая Алина Шаманская объявила, что ушла от юмориста Руслана Ханумака. Слухи об их разводе ходили давно, но последней каплей стало фото, где актер "трется гениталиями" с другой блогершей.

В США Руслан Ханумак выехал до 24 февраля и до декабря отсиживался там, потому что "не хотел умереть". На 11 месяц войны он вернулся в Украину. Как выяснилось, для того чтобы развестись. Он так повеселился на Рождество с блогершей Анной Алхим, что довел жену Алину Шаманскую.

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Алина Шаманская разводится с Русланом Ханумаком

В сети появилось фото, где Руслан Ханумак и Анна Алхим "трутся гениталиями", а в комментариях неприлично насмехались над женой комика. Она попросила мужа поставить юзеров на место, но тот посоветовал "забить" на хейт.

Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой муж, который трется гениталиями с другой блогершей у нее дома на Рождество. И ты просишь вступиться, а тебе отвечают: "Мы выше этого". Ты набираешься смелости и, наконец, признаешься себе: "Значит это не твой мужчина". Да, это не мой мужчина,

– написала Алина Шаманская в инстаграме.

Она подчеркнула, что разводится с Ханумаком не из-за данной ситуации. "Это просто феерическая последняя точка", – говорит блогерша.

Руслан Ханумак с Анной Алхим / Фото с инстаграма Алины Шаманской

Алина Шаманская заранее поблагодарила за поддержку и добавила, что жалеть ее не надо, потому что после развода обязательно будет счастливой. Она также не будет давать никаких комментариев по поводу разрыва, ведь ценит то, что было между ними за 6 лет, и не хочет навредить сплетням сыну Артуру.

"Подробности не ждите. У меня высокий уровень ответственности перед своим сыном, у меня есть человеческие ценности и уважение к той семье, которая у меня была. До последнего не хотела выносить ни крошки личного сюда, но выбор сделан за меня. Если меня некому защитить в публичной плоскости, я сделаю это сама", – написала Алина Шаманская.

В комментариях блогершу поддержали звездные друзья:

интервьюер Рамина Эсхакзай : "Все будет хорошо";

: "Все будет хорошо"; актриса Наталка Денисенко : "О Боже, Алинка, у меня шок";

: "О Боже, Алинка, у меня шок"; блогерша Саша Бо : "Алина, у тебя все будет хорошо! Поверь";

: "Алина, у тебя все будет хорошо! Поверь"; блогерша Даша Квиткова : "Алина, это power (сила)";

: "Алина, это power (сила)"; победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова: "Все будет хорошо".

Напомним, с Русланом Ханумаком Алина Шаманская познакомилась на съемках проекта "55 на 5", где была ведущей, а он в то время – известным юмористом после "Лиги смеха". Через год они поженились, а потом блогерша родила сына Артура.