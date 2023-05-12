Участница Евровидения-2023 из Эстонии пела в оккупированном Крыму: что она говорит о войне в Украине

Эстонская певица Alika, которая в этом году участвует в Евровидении, когда-то выступала в оккупированном украинском Крыму с пропутинским Николаем Басковым. Это было еще в 2015 году. Что эстонская артистка сейчас думает о войне на Украине – читайте ниже.

Представительница Эстонии выступала в Крыму

Отметим, что выступала Алика Милова на аннексированном полуострове в 12 лет и, вероятно, не осознавала свой поступок. Ее в таком возрасте отправили на шоу "Детская Новая волна", передает 24 Канал.

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Свое выступление в оккупированном Крыму уже 20-летняя артистка не объясняет, но раньше она рассказывала, что поддерживает Украину и хочет приехать в Киев. В статье на сайте magicnet также сообщалось, что в детстве Алика пела в Москве. С ней выступали русские артисты Басков, Киркоров, Жасмин и Агутин.

Алика в детстве пела с Басковым: смотрите видео

В тоже время в прошлом году Алика выступала на большом концерте в поддержку Украины и исполнила песню "Океана Эльзы" – "Я не сдамся без боя". Певица говорит, что знает многие украинские песни.

Она призналась, что в детстве слушала песни этой группы. "Мама когда-то купила мне диск с их песнями. "Без боя" – очень сильная песня и сейчас, пожалуй, она еще более мощная, чем когда-либо", – говорит она.

Alika – "Я не сдамся без боя": смотрите видео выступления онлайн

Что Алика говорит о войне в Украине

Интересно, что представляющая Эстонию на Евровидении певица, имеет корни в Украине. В интервью 24 канала артистка рассказывала, что ее родные по бабушкиной линии живут в разных украинских городах. Она даже была на Украине, но еще до 2019 года.

По ее словам, все украинцы сейчас как семья.

Вы все сильны и поддерживаете друг друга, не забываете об этом. Желаю вам продолжать эту поддержку, много любви и возможности наслаждаться каждым моментом вашей жизни. Будьте сильны, люблю вас! Я верю, что скоро приеду в Украину, мирную Украину,

– говорила Алика.

Напомним, что эстонская певица с треком Bridges вошла в десятку победителей второго полуфинала Евровидения-2023 и потому 13 мая выступит в финале.