Елена Шоптенко стала главным хореографом "Танцев со звездами"

Проект "Танцы со звездами" готовится к премьере 5 сезона. Стало известно, что главным хореографом шоу теперь будет танцовщица Елена Шоптенко, которая неоднократно выходила на паркет в роли участницы.
Хореограф поделилась, что в этом году не выйдет на паркет "Танцев со звездами". Она работает над проектом в новой роли и готовит для зрителей непревзойденные шоу.
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Прямые эфиры "Танцев со звездами" начнутся уже этой осенью. Создатели проекта отмечают, что удивят зрителей новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Над новым сезоном работает огромная команда профессионалов.
Недавно объявили, что главным креативным продюсером этого года будет режиссер-постановщик Елена Коляденко. А вот ее коллега Елена Шоптенко присоединилась к команде как главный хореограф.
Елена Шоптенко о "Танцах со звездами"
Шоптенко призналась, что ей очень приятно работать с Еленой Коляденко: "Это нереальный опыт, профессиональный рост".
Последние два сезона танцовщица была участницей шоу и теперь рада вернуться уже в новом статусе, чтобы реализовать с командой свои креативные идеи.
"Могу сказать, что в новом сезоне мы готовим много интересных сюрпризов для зрителей. Например, на паркет выйдут новые талантливые танцовщики, которые впечатлят всю страну", – заверила Елена.