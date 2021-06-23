Елена Шоптенко стала главным хореографом "Танцев со звездами"

Проект "Танцы со звездами" готовится к премьере 5 сезона. Стало известно, что главным хореографом шоу теперь будет танцовщица Елена Шоптенко, которая неоднократно выходила на паркет в роли участницы.

Хореограф поделилась, что в этом году не выйдет на паркет "Танцев со звездами". Она работает над проектом в новой роли и готовит для зрителей непревзойденные шоу.

Читайте также Настроение портят люди, – Елена Шоптенко назвала свои секреты бодрости и позитива

Прямые эфиры "Танцев со звездами" начнутся уже этой осенью. Создатели проекта отмечают, что удивят зрителей новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Над новым сезоном работает огромная команда профессионалов.

Недавно объявили, что главным креативным продюсером этого года будет режиссер-постановщик Елена Коляденко. А вот ее коллега Елена Шоптенко присоединилась к команде как главный хореограф.

Елена Шоптенко о "Танцах со звездами"

Шоптенко призналась, что ей очень приятно работать с Еленой Коляденко: "Это нереальный опыт, профессиональный рост".